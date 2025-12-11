Il finale di stagione de La notte nel cuore si avvicina e nelle ultime scene della serie Melek entrerà in travaglio, proprio al termine della cerimonia nuziale di Sumru e Tahsin. La moglie di Cihan verrà portata in ospedale dove darà alla luce una bambina che verrà chiamata Zuhal, in onore della defunta madre di Cihan.

Sumru e Tahsin si sposano nel finale di stagione

A La notte nel cuore ci sarà il lieto fine per molti dei personaggi, come ad esempio per Sumru e Tahsin, che coroneranno il loro amore diventando marito e moglie. Alla cerimonia parteciperanno quasi tutti i loro cari a eccezione di Nuh e Sevilay, impegnati nel loro viaggio di nozze, ed Esat, che si troverà in carcere per scontare la pena detentiva di tre anni per i crimini commessi in passato.

Proprio grazie all'intercessione di Tahsin, Esat riuscirà a videochiamare la madre poco prima della cerimonia per farle gli auguri. La cerimonia si svolgerà senza intoppi, ma un imprevisto scombussolerà tutti quanti subito dopo la firma dei documenti.

Melek entra in travaglio alle nozze della madre: nasce la piccola Zuhal

Subito dopo aver assistito allo scambio delle promesse tra la madre e Tahsin, Melek inizierà a sentirsi male e si scoprirà che le si sono rotte le acque. Melek entrerà in travaglio e Cihan la porterà di corsa in ospedale. Qui Melek darà alla luce una bambina a cui verrà dato il nome di Zuhal, in onore della madre defunta di Cihan. I neo genitori saranno al settimo cielo e verranno raggiunti in ospedale da tutti i loro cari, in primis gli sposi Sumru e Tahsin, seguiti da nonna Nihayet, Harika, Nazim, Esma, Bunyamin e Canan.

Le ultime scene vedranno l'arrivo anche di Nuh e Sevilay, pronti a dare il benvenuto alla loro nipotina. Uno scatto finale di tutta la famiglia radunata intorno a Melek, Cihan e alla loro bambina, segnerà la fine della serie turca

La puntata finale de La notte nel cuore in onda il 23 dicembre

Il prossimo 23 dicembre, in prima serata, La notte nel cuore si congederà dal pubblico di Canale 5 con la messa in onda dell'ultima puntata. Non è prevista una seconda stagione di questa serie tv che tanto ha appassionato i telespettatori italiani. In Turchia, la serie si è fermata all'episodio 34, questo perché non ha ottenuto ascolti eccellenti come in Italia, costringendo l'emittente turca Show TV a interrompere il progetto senza aprire la possibilità di una seconda stagione. Un vero peccato visto che in Italia invece, la serie ha conquistato una media di 2,4 milioni di telespettatori a puntata, riuscendo a contrastare la concorrenza della Rai e delle sue fiction.