Martedì 9 e mercoledì 10 dicembre Canale 5 trasmetterà i nuovi episodi de La notte nel cuore dove Nuh sposerà Sevilay, salvo poi entrare subito in sala operatoria per rimuovere il tumore al cervello. Dopo ore di apprensione, il medico potrà sciogliere la prognosi visto che l'intervento sarà perfettamente riuscito. Intanto Bunyamin e Canan riusciranno a recuperare i soldi che Halil ha sottratto loro con l'inganno.

Nuh si opera al cervello dopo aver sposato Sevilay: anticipazioni 9/12

Bunyamin affronterà Canan, accusandola di averlo tradito con Halil.

Nella discussione si intrometterà Turkan la quale rivelerà a Canan di essere l'amante di suo marito. Canan una volta rimasta sola tenterà di chiamare Halil ma il telefono dell'uomo sarà irraggiungibile. Successivamente la donna scoprirà di essere stata ingannata da Halil che l'ha derubata di tutti i suoi soldi. Nuh verrà visitato da due luminari, i quali gli diranno che l'intervento al cervello avrà solo il 40% di probabilità di successo. Nonostante ciò, Nuh sarà deciso ad operarsi e, a questo punto, Tashin proporrà al giovane di sposarsi con Sevilay prima dell'intervento, rimandando i festeggiamenti ad un altro momento. Nuh e Sevilay diventeranno quindi marito e moglie e, subito dopo lo scambio dei voti nuziali, Nuh finirà sotto i ferri.

L'operazione di Nuh ha successo, lui può tornare a casa: spoiler 10 dicembre

Dopo ore di apprensione, i medici avvertirano la famiglia che l'intervento di Nuh è andato bene e che le prossime ore saranno decisive. Peri intanto, avrà intenzione di fermarsi in Cappadocia e avrà in mente di aprire una agenzia di viaggi. Canan e Turkan litigheranno per via di Bunyamin e la domestica si rifiuterà di lasciare il lavoro. Turkan scoprirà che Canan ha perso 500 mila lire turche per colpa di Halil e deciderà di ricattare la donna. Alla fine Canan e Bunyamin riusciranno a recuperare la borsa con i soldi che Halil aveva nascosto a casa di Mehmet Kuyucu. Nel frattempo, Nuh verrà dimesso dall'ospedale e Peri cercherà di andare a fargli visita ma verrà cacciata da Harika.

La notte nel cuore sospesa la domenica sera dal 7 dicembre

Cambio di programmazione per La Notte nel cuore che, a partire dal 7 dicembre, non andrà più in onda la domenica sera per lasciare il posto alla nuova edizione di Chi vuol essere milionario, il quiz show di Gerry Scotti. La serie Tv con Nuh e Melek lascerà quindi il prime time del giorno festivo e si sposterà nella prima serata del martedì e del mercoledì. Questa nuova collocazione dovrebbe perdurare sino alla conclusione di questa appassionante serie TV, la cui ultima puntata dovrebbe essere trasmessa a inizio 2026.