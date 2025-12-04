Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Melek affronterà Cihan dopo aver scoperto la notte che lui aveva trascorso con Peri anni prima. Le spiegazioni del marito non basteranno e la donna, profondamente delusa, deciderà di chiudere la relazione: “È finita, non seguirmi”.

Melek affronta Cihan dopo aver scoperto la notte trascorsa con Peri

Dopo aver scoperto che Cihan, tempo prima, ha trascorso una notte con Peri, Melek sarà furibonda e non vorrà più saperne di lui. La scoperta avverrà durante la festa di matrimonio di Nuh e Sevilay e Melek non avrà nessuna intenzione di rovinare la felicità del fratello, anche perché temerà che possa prendersela contro Cihan, visti i trascorsi.

Posticiperà lo scontro, che arriverà poco dopo la partenza di Nuh e Sevilay per il viaggio di nozze. Cihan non vorrà perdere un solo attimo e sarà deciso a risolvere la questione con la moglie, ma si ritroverà davanti una Melek più arrabbiata che mai.

Melek e Cihan al confronto finale sulla verità legata a Peri

"Cihan, qualunque cosa tu faccia ormai non mi importa più. Affitta una stanza qui, cercati una casa con Peri, fai quello che vuoi, a me non interessa più niente. Perché tu hai distrutto tutto. È finita. Hai capito? È finita", dirà Melek senza battere ciglio, ma con il cuore che batterà a un ritmo insostenibile. Cihan continuerà a dirle che tra lui e Peri non c'è assolutamente niente: "Melek, ti sto dicendo che tra me e Peri non c’è nulla.

Non lo capisci? È ovvio che, appena hai sentito quelle parole, hai frainteso. Sembrava chissà cosa, ma non è così. È stata solo una notte. Un errore, una sola notte. E non è mai più successo. Un errore di anni fa. Non farlo adesso, non trattarmi così".

Melek, però, sarà stanca di queste scuse: "Io te l’ho chiesto guardandoti negli occhi: 'C’è qualcosa tra te e Peri?'. E tu cosa mi hai detto? Di stare tranquilla. Mi hai detto che era solo un’amica, che non dovevo preoccuparmi. Mi hai guardata negli occhi e mi hai mentito, Cihan".

Melek respinge le spiegazioni di Cihan e mette fine alla relazione

Cihan le dirà che non le ha detto niente perché temeva di perderla: "Melek, te ne avrei parlato. Te lo giuro.

Hai ragione in tutto. Ti chiedo perdono mille volte. Ma avevo paura. Dopo tutto quello che abbiamo vissuto, avevo paura di farti soffrire ancora, di soffrire io, di far soffrire il nostro bambino. Avevo paura che ti agitassi, che potesse succedere qualcosa".

Melek, però, non si farà intenerire da queste parole: "E adesso? Non sono turbata, Cihan? Non sto soffrendo? E al nostro bambino non succederà niente adesso? Non è successo proprio quello che temevamo, Cihan? È finita, ok? – dirà la ragazza andando via – E non provare nemmeno a seguirmi".