Nel finale de La notte nel cuore, Bunyamin tornerà a confrontarsi con la povertà dopo la truffa subita da Canan e l’eredità inesistente di Samet. Quando sembrerà aver perso ogni sicurezza, sarà Sumru a intervenire, affidandogli la gestione di una nuova attività che cambierà il suo destino.

Il difficile percorso di Bunyamin e Canan tra passato, povertà e desiderio di genitorialità

Bunyamin non ha avuto una vita particolarmente facile: cresciuto in povertà, per quasi tutta la vita è stato servitore della famiglia Sansalan. Prima da solo, poi con la moglie Canan.

I due sono sposati per diverso tempo e hanno sempre sognato di avere dei figli, ma ciò non è accaduto perché Bunyamin è sterile.

Il desiderio di avere un figlio è stato talmente grande che, a un certo punto, Canan ha anche pensato di sottrarre a Esma il figlio che attende da Esat. Fortunatamente, Bunyamin l'ha fatta rinsavire, facendole abbandonare il piano.

Il cambiamento economico di Bunyamin dopo la scoperta del legame con Samet

I due, però, sono riusciti ad avere un cambiamento di vita dal punto di vista economico. Quando Samet ha avuto l'esigenza di un trapianto di rene, ha detto al medico di controllare, oltre ai suoi figli, anche Bunyamin, perché è il figlio che non ha mai riconosciuto.

Dettaglio ascoltato di nascosto da Nihayet, che non ha esitato a dirlo davanti a tutti durante la festa di compleanno per Samet.

Alla fine, dopo le varie analisi, è emerso che Bunyamin era l'unico della famiglia in grado di poter donare un rene a Samet. Ma non l'ha fatto gratuitamente, ha chiesto a Cihan 5 milioni di lire turche. Da quel momento, la vita di Bunyamin è cambiata.

Le nuove difficoltà di Bunyamin e l’imprevisto aiuto di Sumru

È tornato a percorrere i binari della povertà quando Canan si è fatta truffare da Halil, facendosi dare tutti i suoi risparmi per un investimento fasullo. Poi ci sarà la vicenda dell'eredità di Samet: tutti penseranno di intascarsi una cospicua somma di denaro, ma non sarà così.

Samet ha lasciato più debiti che soldi, così tutti gli eredi saranno costretti a rinunciare all'eredità.

Bunyamin sarà disperato, anche perché lui non è un socio dell'azienda di famiglia, quindi non ha uno stipendio garantito, ma in suo aiuto arriverà Sumru. Come il pubblico ben sa, in Cappadocia è arrivata Peri, amica berlinese di Cihan, giunta in Turchia con l'intento di conquistarlo e nel piano rientra anche l'apertura di un'agenzia viaggi che collaborerà proprio con l'azienda di Cihan. Tuttavia, Sumru scoprirà il piano di riconquista di Peri, così la caccerà dalla Cappadocia. Essendo rimasta colpita dalla disperazione di Bunyamin dopo l'apertura del testamento, la donna deciderà di affidare a lui e a Canan l'agenzia viaggi.