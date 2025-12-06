Nel finale di Esat ne La notte nel cuore, il giovane affronterà le conseguenze delle sue azioni: verrà condannato a tre anni di carcere e non potrà assistere alla nascita di suo figlio. Solo dietro le sbarre comprenderà il peso degli errori commessi e il valore degli affetti perduti.

Esat, tra vizi di famiglia e rivalità fraterna: l’ascesa e la caduta di un erede mancato

Esat, come sua sorella Harika, è cresciuto viziato. Forse anche con il rimorso di aver abbandonato Nuh e Melek, Sumru ha cresciuto i suoi figli permettendo loro tutto, riducendoli ai limiti dell'educazione.

Esat ha sempre pensato che l'azienda di famiglia sarebbe rimasta nelle sue mani, fino a quando in Cappadocia e tornato Cihan e gli ha fatto fare un passo indietro.

Da lì sono iniziate tutte le malefatte nei confronti del fratello, fino a tentare di estorcergli del denaro mettendo in scena il sequestro di Esma con un'annessa richiesta di riscatto. Piano che gli è andato male, visto che Cihan ha scoperto tutto e l'ha spedito in prigione.

La relazione tra Esat ed Esma e le dinamiche familiari che ne derivano

A proposito di Esma, i due hanno iniziato una relazione segreta, in un periodo in cui Esat si divertiva con diverse ragazze. Tuttavia, durante una delle loro notti clandestine, Esma è rimasta incinta e Cihan ha obbligato il fratello a sposarla.

Esat ha sempre rifiutato Esma, continuando a vedere altre ragazze durante il matrimonio e arrivando a chiedere alla ragazza di abortire. Non ha nemmeno fatto nulla per salvarla quando è caduta dalle scale: pensava che Esma potesse perdere il bambino, invece tutto è andato per il meglio.

Esat ed Esma, un amore sospeso tra colpa e perdono

Esat, però, si è reso conto di amare Esma proprio quando è finito in prigione. Ha capito che l'amore è l'unica cosa che conta, così, da quando è uscito dal carcere, sta facendo di tutto per provare a riconquistarla. Esma, però, non ne vorrà sapere: non vorrà tornare tra le grinfie di un uomo che ha messo in pericolo la vita sua e del bambino che porta in grembo solo per truffare il fratello.

Con il passar dei giorni, Esma noterà un cambiamento in Esat. Resterà colpita quando lo vedrà andare da Nuh e Melek per chiedere loro perdono per ciò che ha fatto in passato, arrivando addirittura a donare il sangue per Nuh.

Il cuore di Esma cederà del tutto quando Esat verrà condannato a tre anni di carcere: capirà che per lei sarà difficile stare lontano da lui, così quando Esat le dirà di chiedere il divorzio e rifarsi una vita, Esma gli risponderà che lei e il bambino lo attenderanno fino a quando uscirà dal carcere.

Perché Esma partorirà a breve, ma è chiaro che Esat, vista la detenzione, non potrà partecipare alla nascita del figlio e iniziarlo a vedere crescere. Per lui sarà un colpo duro, ma diventerà consapevole di dover pagare per tutto il male che ha fatto.