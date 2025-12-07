Nel finale di La notte nel cuore, in onda prossimamente su Canale 5, Harika e Nazim si ritrovano faccia a faccia dopo la rottura. Tra scuse, esitazioni e parole mai dette, il confronto porta a una scelta inattesa: darsi un’altra possibilità, nonostante le ferite ancora aperte.

Harika e Nazim, rapporto sempre più teso dopo la rottura

Tra Harika e Nazim le cose non vanno per niente bene. Lui l'ha lasciata quando si è reso conto che la ragazza non è capace di smussare gli angoli più spigolosi del suo carattere. L'ha sorpreso mentre urlava contro una commessa e il direttore di un negozio di abbigliamento.

È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che l'ha portato ad allontanarsi da lei.

Da quel momento in poi, tra i due ci saranno solo una serie di frecciatine. Anche durante l'apertura del testamento di Samet, quando Harika scoprirà che non erediterà nulla, risponderà guardando Nazim negli occhi: "Meglio così, almeno gli altri non penseranno che sono una viziata".

Nazim tenta un riavvicinamento con Harika usando una scusa professionale

Proprio in quell'occasione, però, Nazim si renderà conto che forse ha esagerato con Harika. Vorrà rimediare, ma non saprà che cosa fare, visto che lei ormai lo respinge sempre. Proverà a trovare una scusa: chiederà alla sua segretaria di telefonare a Harika e di dirle che si deve presentare nel suo ufficio perché mancano delle firme per il rifiuto dell'eredità di suo padre.

Senza pensare che si possa trattare di una "trappola", andrà nell'ufficio di Nazim. "Vorrei solo sistemare questa cosa delle firme e poi andare via, ho fretta", dirà la ragazza senza mezzi termini. Nazim, però, ammetterà che le firme sono già a posto e che le ha detto questa cosa solo perché voleva parlarle: "Che dovevo fare? Ti chiamo e non rispondi, ti scrivo e non mi rispondi. Non potevo nemmeno venire da te. Alla fine ho dovuto abusare del mio ruolo, non avevo altra scelta".

Riconciliazione tra Harika e Nazim dopo il confronto

Harika resterà delusa dall'atteggiamento di Nazim e lui proverà a chiederle scusa: "Ti chiedo scusa. Ho sbagliato e me ne pento. Anche se ci si ferisce, esiste il perdono.

Se fossimo davvero fatti l’uno per l’altra, perché rinunciare? Dammi un’altra possibilità". Anche se sarà ancora un po' arrabbiata, anche Harika sarà dello stesso pensiero: "Lo sento anch’io. Da quando ti ho incontrato mi sembra di distruggermi e ricostruirmi, Nazim. Ma non è facile: a volte vacillo".

Nazim le dirà ciò che sente davvero: "Hai ragione. Ti avevo promesso che sarei rimasto al tuo fianco e mantengo la parola. Ma ho bisogno che tu me lo permetta". Harika lo perdonerà e i due sigleranno la loro unione con un bacio.