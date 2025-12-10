Nonostante il successo registrato in Italia, La notte nel cuore è arrivata al capolinea a causa degli ascolti troppo bassi registrati in Turchia. La serie, trasmessa sull’emittente Show Tv, ha faticato a mantenere risultati soddisfacenti nel mercato interno, portando la rete a interrompere il progetto dopo 34 puntate complessive, senza aprire alla possibilità di una seconda stagione.

La notte nel cuore conquista il prime time italiano su Canale 5

Si sa, alcune volte le produzioni turche vengono accolte con più entusiasmo all'estero, come per esempio in Italia, che nella propria patria.

Questo è il caso de La notte nel cuore, la serie che da maggio sta sbancando nella prima serata di Canale 5. Più di due milioni di spettatori, share che supera il 16%. La serie è andata oltre alle più rosee aspettative, al punto che non si è fatta mettere "i piedi in testa" dalle fiction concorrenti proposte su Rai 1.

Proprio per questo motivo, La notte nel cuore è stata spesso usata per contrastare la gara Auditel della prima serata con la Rai, uscendone quasi sempre indenne.

La notte nel cuore verso il finale: ultima puntata in onda il 23 dicembre su Canale 5

Tuttavia, La notte nel cuore sta per giungere al termine. L'ultima puntata andrà in onda prima di Natale, il 23 dicembre sempre alle 21:45 su Canale 5.

In tanti hanno sperato in una seconda stagione, ma si sa già che non sarà così. In Turchia, La notte nel cuore è andata in onda con 34 puntate, dal 12 settembre 2024 al 18 maggio 2025.

Tuttavia, verso i primi di marzo, la situazione ha iniziato a vacillare. Gli ascolti della serie si sono rivelati sempre più bassi, al punto che la rete (Show Tv) aveva ipotizzato di interrompere la messa in onda con la puntata numero 26.

Nonostante ciò, Show Tv aveva deciso di dare fiducia alla produzione, ipotizzando di proseguire le riprese della serie fino alla puntata numero 35. Se il pubblico avesse dimostrato un interesse sempre più alto, sarebbe potuta arrivare anche una seconda stagione, ma purtroppo non è stato così.

Anzi, il finale di serie è stato anticipato alla puntata numero 34.

Finale annunciato per La notte nel cuore: tra addii, ritorni e una nascita

Quindi niente seconda stagione de La notte nel cuore, ma l'ultima puntata non deluderà sicuramente i fan della serie. Cihan e Melek si lasceranno a causa di Peri e della notte di passione che il ragazzo ha passato con lei quando vivevano a Berlino. Tuttavia, quando Cihan rischierà di morire, Melek capirà l'importanza del loro rapporto e tornerà sui suoi passi.

Mentre per Sumru e Tahsin arriverà il lieto fine: i due convoleranno a nozze nella loro villa, ma la cerimonia verrà interrotta da un evento inaspettato. Melek avrà le doglie e, dopo poche ore, darà alla luce la sua bambina: Zuhal.