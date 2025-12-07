Le anticipazioni de La notte nel cuore annunciano un matrimonio in vista per due protagonisti, con un’ospite non gradita che si presenterà alle nozze. Nella puntata in onda martedì 9 dicembre alle 21:20 su Canale 5, Sevilay e Nuh si sposeranno. Peri si presenterà alla celebrazione, ma verrà cacciata via da Harika in malo modo. Nel frattempo, lo sposo dovrà sottoporsi, poco dopo aver coronato il suo sogno d’amore, a un delicato intervento chirurgico al cervello.

Nuh e Sevilay si sposano prima dell'intervento chirurgico

Cihan e Tahsin si metteranno in contatto con due medici per valutare la gravità delle condizioni di salute di Nuh, al quale è stato diagnosticato un tumore al cervello.

Zio e nipote scopriranno una verità sconvolgente: l’intervento chirurgico alla testa, volto a eliminare la massa tumorale, avrà soltanto il 40% di possibilità di riuscita. Nonostante le scoraggianti premesse, Nuh sarà determinato a sottoporsi al delicato intervento pur di continuare a vivere al fianco di Sevilay. Colpito dall’entusiasmo del ragazzo, Tahsin proporrà ai due innamorati di sposarsi prima dell’operazione chirurgica e di festeggiare solo una volta che tutto andrà bene e che Nuh sarà uscito dall’ospedale. Pertanto, verrà organizzata in fretta e furia una cerimonia e si verrà celebrato il matrimonio di Nuh e Sevilay, durante il quale arriverà un’ospite non gradita.

Peri viene cacciata via da Harika

Al matrimonio di Nuh e Sevilay si creerà grande trambusto quando farà la sua comparsa Peri, l’amica di Cihan. La ragazza non sarà affatto un’ospite gradita e verrà cacciata via in malo modo da Harika. Proprio quest'ultima, intanto, stringerà un patto con suo fratello Esat: i due giovani Sansalan, pentiti delle loro azioni passate, si diranno pronti a cambiare e a recuperare il rapporto con Nuh e Melek. Subito dopo le nozze, Nuh verrà ricoverato in ospedale e sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla testa. L’intera famiglia si stringerà attorno a lui, sperando che l’operazione abbia esito positivo e che il ragazzo riesca a salvarsi, nonostante le probabilità non siano incoraggianti di vederlo uscire indenne dalla sala operatoria.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Peri ha finto di essere fidanzata con Cihan

Nelle precedenti puntate de La notte nel cuore andate in onda su Canale 5, Peri si è presentata nell’hotel della famiglia Sansalan rivelando di essere la fidanzata di Cihan. Tale rivelazione è stata ascoltata da Bunyamin, che in quel momento era al telefono con Melek. Proprio la consorte di Cihan ha sentito le parole della ragazza, rimanendo sconvolta. Melek ha quindi preteso un chiarimento dal marito, che ha negato qualsiasi coinvolgimento sentimentale con Peri, definendola una semplice amica di vecchia data dei tempi in cui aveva vissuto in Germania. Intanto, Nuh ha scoperto di avere una massa tumorale al cervello, causa dei suoi improvvisi scatti di rabbia.

Spazio anche alle vicende di Esma, che non ha voluto perdonare Esat, avvisandolo di avere intenzione di chiedere il divorzio. Hikmet e Halil, invece, hanno continuato a tramare alle spalle della famiglia Sansalan. L’ultimo piano architettato dai due ha dato i suoi frutti: Halil è riuscito a truffare Canan, sottraendole mezzo milione di dollari e facendole credere di investire l’ingente somma in un fondo che le avrebbe garantito grandi guadagni.