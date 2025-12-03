Nel nuovo appuntamento serale de La notte nel cuore, in onda martedì 9 dicembre 2025, Nuh (Aras Aydin) si sottoporrà a un intervento complicato al cervello dopo aver sposato Sevilay (Leyla Tanlar).

Tahsin vuole acquistare la parte di Hikmet di Villa Sansalan, Hikmet non si fida di Halil

Harika ed Esat si renderanno conto di essersi comportati male nei confronti di Nuh e Melek, ma soprattutto con la madre Sumru. Per la prima volta, manifesteranno la volontà di cambiare rotta.

Tahsin vorrà acquistare la parte di Villa Sansalan che appartiene a Hikmet, messa in vendita dopo che la donna ha ricevuto la visita degli ufficiali giudiziari.

Hikmet continuerà a non fidarsi del suo alleato Halil, con cui vorrà acquistare un albergo.

Bunyamin accusa la moglie di averlo tradito, Canan capisce di essere stata truffata

Bünyamin accuserà la moglie Canan di avere una tresca con Halil. A peggiorare la situazione ci penserà Turkan, appena scoprirà che il bracciale che le ha regalato Bunyamin è falso. La domestica farà sapere a Canan di essere l’amante di suo marito. Quest’ultima avrà una reazione molto dura: aggredirà Turkan, ma Esma ed Esat eviteranno il peggio. Appena rimarrà sola, Canan tenterà di contattare Halil al telefono, ma non ci riuscirà. Dopo aver indagato, Canan capirà di essere stata truffata da Halil: non esiste nessun investimento vantaggioso, le ha solo estorto 500.000 dollari.

Dopo aver fatto visitare Nuh da due medici, Cihan e Tahsin apprenderanno che il ragazzo potrebbe non sopravvivere all’intervento a cui deve sottoporsi. Appena Nuh deciderà di farsi operare, colpito dal suo coraggio, Tahsin lo convincerà a sposare Sevilay prima del ricovero in ospedale.

Halil impedisce a Hikmet di fuggire, Bunyamin scopre di essere stato derubato

Hikmet tenterà di fuggire con il denaro sottratto a Canan, ma verrà fermata da Halil. A quel punto, i due nasconderanno i soldi in un magazzino. Nel contempo, Bunyamin si accorgerà di essere stato derubato.

Infine, dopo aver sposato Sevilay, Nuh entrerà in sala operatoria e non mancheranno complicazioni durante l’intervento.

Riepilogo sulla malattia di Nuh

Sevilay non è stata più sospettata della morte del fratello Andac grazie a una telecamera nascosta che ha chiarito la vicenda. Tuttavia, la felicità della ragazza ha avuto breve durata, appena il suo fidanzato Nuh ha ricevuto una telefonata dal medico. Sevilay ha appreso che Nuh ha un tumore al cervello. In precedenza, il ragazzo si era sottoposto a degli accertamenti spinto da Tahsin e dalla madre Sumru, dopo aver avuto diversi malesseri e svenimenti.