Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Peri rivelerà a Harika che in passato ha dormito con Cihan. La confessione farà crollare ogni equilibrio: Harika pretenderà spiegazioni, mentre Melek reagirà con dolore alla nuova verità sul marito.

La verità su Peri e Cihan travolge Melek: scopre la notte di passione a Berlino

Melek scoprirà una cosa che le stravolgerà la vita: quando si trovava a Berlino, Cihan ha trascorso una notte di passione con Peri. Nonostante lei gli avesse chiesto se con lei ci fosse stato qualcosa, lui ha sempre detto di no e questa mancanza di fiducia gli costerà caro, visto che Melek non vorrà più saperne di lui.

La scoperta avverrà durante la festa di matrimonio di Nuh e Sevilay. Melek sentirà Cihan e Peri parlare, e durante la loro conversazione verrà fuori la storia della notte di passione. Melek non vorrà più saperne di Cihan, ma in quel momento non vorrà nemmeno discutere con lei: è il matrimonio di suo fratello, non lo vuole rovinare.

Harika scopre il segreto di Peri e affronta la donna

Tuttavia, ci sarà una persona che noterà il malcontento di Melek: Harika. Ormai, le due sorelle sembreranno unite e pronte a proteggersi le spalle a vicenda. Così, quando Harika si renderà conto che Peri è la causa di tutto, la trascinerà per un braccio e la porterà fuori. "Ehi, che hai fatto? Melek è entrata qui sconvolta, subito seguita da mio fratello.

E poi tu, con quel sorriso finto. Che cosa hai combinato? Parla", dirà Harika fuori di sé.

Peri, piuttosto alticcia, non avrà problemi a nascondere ciò che è appena successo: "Mi è dispiaciuto vedere Melek spegnersi così. E mi è dispiaciuto anche che Cihan prendesse in giro sua moglie. Ho solo voluto che conoscesse la verità".

Harika scopre il passato di Peri e la caccia via: 'Da oggi non ti avvicini più alla mia famiglia'

Harika sarà confusa, non capirà a quale verità si stia riferendo Peri. "Io e Cihan siamo stati insieme. Ma tuo fratello non ha mai detto a sua moglie della notte che abbiamo passato insieme. Forse l’ha nascosto, non lo so". Harika capirà che è una cosa che appartiene al passato e che Cihan non tradirebbe mai sua moglie.

Oltre ciò, capirà che Peri è arrivata in Cappadocia solo per mettere zizzania. "Sono venuta perché mi ha mollata ed è sparito. Perché non mi ha chiamata nemmeno una volta. Perché mi ha trattata come spazzatura, Harika mia. Sì, sono venuta per questo. Va bene adesso?".

A Harika, però, non interesseranno le motivazioni di Peri, la vorrà subito fuori dai piedi e per questo chiamerà Poyraz, una delle guardie: "La cacciate fuori. Avete sentito? E da oggi non si avvicina più a casa mia, al mio hotel, a nulla che riguardi la mia famiglia. Questa donna lascia la Cappadocia. Chiaro?".