Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, in onda in prima serata su Canale 5, Melek affronterà una crisi profonda con Cihan dopo aver scoperto il suo passato con Peri. Sconvolta, troverà rifugio dalla madre Sumru e confesserà tra le lacrime: “Cihan è andato a letto con Peri”.

Il passato con Peri manda in crisi il loro matrimonio di Melek e Cihan

Melek e Cihan avranno una lite furente dopo la festa per il matrimonio di Nuh e Sevilay. Il problema sarà uno: Peri. Melek ha appena scoperto che tra lei e il marito c'è stata più di una semplice amicizia, una notte di passione quando i due vivevano a Berlino.

Una notizia scioccante per la ragazza, che deciderà di rompere con il marito.

Cihan proverà a farla rinsavire, dicendole che quella notte è stata un errore e che per lui Peri non conta nulla, ma Melek non vorrà saperne. Correrà fuori dall'hotel in cui si è tenuta la festa e chiederà alla madre e a Tahsin se può andare con loro. La faranno salire in auto senza fare domande, ma sarà chiaro che il problema sia Cihan.

Melek esplode contro Sumru: Cihan è stato a letto con Peri

Il viaggio verso casa sarà silenzioso e Melek dirà di non essere disposta a raccontare ciò che è accaduto. Arrivati alla villa, però, Sumru si spazientirà: "Io e Tahsin abbiamo rispettato i tuoi spazi, ma adesso ci devi dire che cosa è accaduto tra te e Cihan".

Alla fine, Melek cederà, raccontando che non può più fidarsi del marito perché l'ha solo ingannata.

Sumru resterà sorpresa da queste parole: "Conosco Cihan fin da quando era bambino e mi sembra strano che possa farti del male". Questa mancanza di fiducia di Sumru farà esplodere Melek: "Mamma, Cihan è stato a letto con Peri, hai capito?".

Melek accusa Cihan di averla ingannata

Sumru e Tahsin resteranno di stucco, ma in cuor loro crederanno che Cihan non abbia fatto nulla e che Peri sia arrivata in Cappadocia solamente per mettere zizzania. "Mamma, nessuno mi ha detto niente, l'ho sentito con le mie orecchie. Erano in bagno e stavano bisbigliando", dirà Melek. Sumru capirà la situazione che si è venuta a creare, ma inviterà la figlia a mantenere la calma.

"Ma cosa stai dicendo? Io non posso più fidarmi di lui. Quando gli ho chiesto se con Peri c'era stato qualcosa, lui mi ha guardata negli occhi e mi ha detto che sono stati solo amici, invece era tutta una menzogna", dirà Melek in lacrime. Al contrario di Melek, Tahsin crederà nella buona fede di Cihan, credendo che il ragazzo abbia nascosto tutto solo per non ferire la moglie. "Mi assicuri tu che non combinerà più niente del genere?", dirà Melek stizzita. Sumru e Tahsin non sapranno cosa fare, mentre Cihan sarà pronto a tutto pur di farsi perdonare dalla moglie.