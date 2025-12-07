Il giorno di nozze di Nuh e Sevilay si trasformerà in un dramma nella puntata de La notte nel cuore di martedì 9 dicembre; subito dopo la cerimonia, lo sposo dovrà operarsi. Le anticipazioni rivelano che l'intervento avrà un momento critico che scoraggerà i medici: "Il suo battito si è fermato", dirà il chirurgo che valuterà di non rimuovere più il tumore. Intanto, in sala d'attesa, Melek sentirà che a suo fratello sta accadendo qualcosa di brutto perché avrà un terribile presentimento.

Le nozze di Nuh e Sevilay prima dell'operazione

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano la famiglia Sansalan si stringerà attorno a Nuh.

Tutti saranno molto preoccupati per lui e persino Harika ed Esat capiranno di dover cambiare e tendere una mano al loro fratello. Tahsin contatterà due luminari per affrontare la situazione nel modo migliore, ma le notizie non saranno incoraggianti. Nuh si sottoporrà ad ulteriori esami e i medici parleranno con tutta la famiglia per spiegare bene il quadro clinico. "L'intervento di Nuh ha solo il 40% di possibilità di riuscita", diranno lasciando al paziente l'ultima parola sul da farsi. Il ragazzo non avrà intenzione di convivere con i suoi problemi di rabbia e sarà disposto a rischiare tutto pur di operarsi e avere la possibilità di una vita normale. Sevilay avrà moltissima paura di perdere il suo fidanzato che, almeno in sua presenza, si mostrerà forte per rassicurarla.

L'amore dei due colpirà in particolar modo Tahsin che suggerirà a Nuh di sposare la sua amata prima di entrare in sala operatoria per poi festeggiare dopo la sua guarigione. Sevilay accetterà e il grande giorno avrà un sapore dolceamaro, ma l'amore dei due sposi sembrerà cancellare per pochi minuti l'incubo della malattia.

Ore di panico a La notte nel cuore: Nuh in sala operatoria

Nella 41ª puntata de La notte nel cuore di martedì 9 dicembre, il giorno di nozze di Nuh e Sevilay si trasformerà presto in un dramma. Subito dopo la cerimonia, infatti, arriveranno gli infermieri per prelevare Nuh e accompagnarlo in sala operatoria. Il ragazzo saluterà la sua famiglia con un sorriso, ma la preoccupazione sarà davvero insopportabile.

Mentre i medici opereranno il paziente, ci sarà un momento molto critico. "Forse è meglio non asportare il tumore", dirà uno dei professori guardando i valori di Nuh. "Il suo cuore si è fermato", affermerà subito dopo, invitando i suoi colleghi a darsi da fare per rianimare il paziente. Nel frattempo, Melek avrà un terribile presentimento e correrà verso la sala operatoria, certa che a suo fratello stia succedendo qualcosa di brutto.

I sintomi di Nuh e la diagnosi preoccupante

Nelle puntate precedenti de La notte nel cuore, Nuh ha avuto frequenti scatti di rabbia che hanno messo in discussione anche la sua storia d'amore con Sevilay. La ragazza, infatti, spaventata dalle reazioni eccessive del suo fidanzato, ha preferito lasciarlo.

Lui ha ascoltato i consigli di Tahsin e si è fatto visitare da una psichiatra che ha subito intuito che il problema della rabbia poteva dipendere da qualcosa di grave. La dottoressa ha mandato Nuh da un neurologo e qui il ragazzo ha scoperto di avere un tumore al cervello. In un primo momento ha provato a tenerlo nascosto a tutti, ma poi Nuh ha avuto un malore che ha rovinato i suoi piani.