Harika sorprenderà tutti con una visita in ospedale a Nuh, nella puntata de La notte nel cuore di martedì 9 dicembre. "Buona guarigione", dirà prima di abbracciare Melek.

Le anticipazioni rivelano che quando Harika saprà del tumore di Nuh non resterà indifferente. "Dobbiamo cambiare", dirà a suo fratello Esat. La ragazza andrà a trovare Nuh, mentre Esat lo chiamerà perché sarà ancora ai domiciliari.

La forte preoccupazione per la malattia di Nuh

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che la malattia di Nuh sarà un duro colpo per la famiglia.

Sumru non farà altro che piangere e sentirsi in colpa per non aver perdonato il figlio a causa della sua diffidenza nei suoi confronti. La donna piangerà con Nihayet, che la consolerà e le assicurerà che Nuh affronterà l’operazione con forza e proverà a superare questo momento difficile. Nel frattempo, Harika, ignara di tutto, penserà che Sumru non sia per nulla interessata alla sua vita, visto che non è andata da lei quando ha ricevuto il suo messaggio in lacrime. La ragazza confiderà a Esat che Sumru non ha tutti i torti, perché loro si sono sempre comportati male. "Dobbiamo cambiare", dirà Harika a suo fratello, che non prenderà sul serio le sue parole. La telefonata di Nihayet arriverà come un fulmine a ciel sereno: "Io e tua madre siamo in ospedale.

Nuh ha un tumore alla testa e le sue condizioni non sono buone". Harika si renderà conto della gravità della situazione e non resterà con le mani in mano. Si precipiterà subito in ospedale per sostenere sua madre e vedere Nuh, mentre Esat resterà a casa anche perché sarà ancora ai domiciliari.

L'abbraccio di Harika e Melek a La notte nel cuore

Nella puntata de La notte nel cuore di martedì 9 dicembre, Harika sorprenderà tutti andando da Nuh. "Buona guarigione", dirà la ragazza dimenticando tutte le incomprensioni. Melek abbraccerà Harika e la ringrazierà per essere presente in quel momento. Nel frattempo, Esat deciderà di telefonare a sua sorella dopo aver parlato con Esma. Harika metterà il fratello in vivavoce per permettergli di comunicare con Nuh.

"Guarisci presto", dirà Esat a suo fratello, "Vorrei venire in ospedale ma non posso". Successivamente, il ragazzo chiederà di parlare con Sumru: "Nuh ce la farà, è forte. Pregherò per lui". Esat sembrerà davvero cambiato e deciso a riconquistare la fiducia di tutti.

Esat e Harika sono in un momento particolare della loro vita

Nelle puntate precedenti de La notte nel cuore, Esat è finito in carcere per il finto rapimento di Esma. Dopo il suo ritorno in libertà, il ragazzo è cambiato moltissimo e ha fatto di tutto per riconquistare il cuore di sua moglie, ma non ci è riuscito. Esma, infatti, non riesce proprio a fidarsi di lui, nonostante tutti gli sforzi per dimostrarle di essere un uomo nuovo.

Lo stesso percorso lo sta vivendo sua sorella Harika, anche se in modo diverso. La ragazza è sempre stata arrogante e presuntuosa, ma l'amore per Nazim l'ha fatta riflettere. L'avvocato, infatti, ha lasciato Harika a causa del suo carattere e questo la sta facendo cambiare molto.