Gli ufficiali giudiziari busseranno alla porta di Hikmet nella puntata de La notte nel cuore di martedì 9 dicembre. "Deve lasciare la casa", diranno, senza lasciarle scelta.

Le anticipazioni rivelano che Hikmet sarà disperata e avrà una crisi di pianto che Halil non potrà calmare. La donna farà le valigie per lasciare Villa Sansalan e incolperà Samet di tutti i suoi guai. Poco dopo, Tahsin vedrà il cartello di vendita e acquisterà subito l'immobile.

I sogni di Halil e Hikmet a La notte nel cuore

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Hikmet e Halil continueranno a portare avanti il loro piano, non senza difficoltà.

I due avranno a loro disposizione soltanto il bottino ricavato dalla truffa a Canan e all'appello mancheranno i soldi del finto rapimento a opera di Esat e l'assegno di Tahsin. Hikmet mentirà a Halil dicendo che l'assegno si trova al sicuro nella cassaforte dell'albergo e che potranno riscuoterlo tra qualche giorno, nascondendo che Tahsin non ha mai firmato quel documento. I due soci, tuttavia, si faranno forza con i grandi progetti per il futuro. Halil sognerà un hotel di lusso in Montenegro e spiegherà di essere già in contatto con il venditore. I due complici saranno interrotti dall'arrivo della domestica, che chiamerà Hikmet insistentemente, dicendole che ci sono due uomini che chiedono di lei.

La donna non si fiderà di Halil e chiuderà il borsone di soldi nell'armadio prima di uscire. Quando la donna andrà alla porta vi troverà gli ufficiali giudiziari, pronti a sequestrare la sua parte di villa.

I debiti di Samet rovineranno la vita di Hikmet

Nella puntata de La notte nel cuore di martedì 9 dicembre, Hikmet apprenderà che la banca deve sequestrare l'ala della villa in cui vive perché è stata ipotecata. L'uomo spiegherà che Samet aveva contratto dei grossi debiti e la banca deve necessariamente procedere: "Deve lasciare la casa oggi stesso". Hikmet proverà a difendere la sua abitazione, ma i documenti parleranno chiaro e non potrà fare altro che eseguire gli ordini. La donna tornerà nella stanza da Halil e si lascerà andare a un lungo sfogo.

Disperata, Hikmet continuerà a incolpare Samet di tutti i suoi guai e farà le valigie. Halil proverà a calmare la donna, che avrà una crisi di pianto, ma niente potrà consolarla. Nonostante si trattasse solo di una stanza e di un corridoio, la donna spiegherà che quella casa per lei era tutta la sua vita. Più tardi, Tahsin vedrà che l'immobile è stato messo in vendita e lo acquisterà senza esitare.

Hikmet aveva solo una stanza a sua disposizione

Nelle puntate precedenti de La notte nel cuore, Tahsin si è impossessato di Villa Sansalan, ma Hikmet non è andata via perché ha rivendicato la sua parte di proprietà. La zia di Esat ha lottato per restare al suo posto e ci è riuscita, a patto che non uscisse dal suo piccolo confine all'interno della villa.

Hikmet si è accontentata di una stanza e di un corridoio e ha rinunciato a usare la cucina come le aveva chiesto Tahsin. Sumru è tornata a essere la padrona di quella casa da cui era stata cacciata da Samet, ma la felicità è durata poco. Presto, Sumru ha lasciato la Cappadocia per la delusione ricevuta da Tahsin e dalla sua famiglia che hanno messo in dubbio la violenza di Halil.