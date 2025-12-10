Esat incastrerà la zia Hikmet con una registrazione nelle ultime puntate de La notte nel cuore: il ragazzo estorcerà una confessione di tutti i reati a sua zia e Cihan registrerà la telefonata.

Le anticipazioni rivelano che Hikmet terrà in pugno Esat con un ricatto: se lui non le darà i soldi lei dirà a Cihan che era coinvolto nell'incidente di Melek e Sevilay. Il ragazzo, stanco delle minacce, andrà da Cihan e confesserà il suo errore del passato. Successivamente, Esat risponderà alla telefonata di Hikmet fingendo di volerle dare i soldi e la farà confessare per ottenere le prove dei suoi reati contro i Sansalan.

Esat vittima dei ricatti della zia Hikmet

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Hikmet si ritroverà con un pugno di mosche. La donna, infatti, perderà i soldi di Canan e dopo aver mentito sull'assegno perderà anche la fiducia di Halil. A Hikmet non resterà che ricattare Esat che pur avendole voltato le spalle temerà che si scopra la sua complicità con la zia prima del suo cambiamento. Hikmet pretenderà da Esat l'eredità di suo padre, altrimenti dirà a Cihan che era lui alla guida dell'auto che ha quasi ucciso Melek e Sevilay. Il ragazzo accetterà, ma spiegherà a sua zia che Samet non ha lasciato che un mucchio di debiti alla sua famiglia. A quel punto Hikmet andrà su tutte le furie, anche perché non crederà alle parole di Esat.

"Io voglio il mio milione e mezzo - urlerà - non mi importa se li chiederai a Tahsin o a tua madre. Pretendo quei soldi altrimenti dirà a Cihan che sei stato tu a mandare fuori strada Melek e Sevilay, ho tutti i video". Esat, stanco dei ricatti e della prepotenza di Hikmet, deciderà di incastrarla e di prendersi le sue responsabilità sugli errori del passato. Il ragazzo tornerà a casa da Cihan e confesserà il suo reato: "Ero io alla guida quando Sevilay e Melek hanno rischiato di morire".

Giustizia a La notte nel cuore: Esat e Cihan uniti contro Hikmet

Nelle ultime puntate de La notte nel cuore, Cihan sarà deluso dalla confessione di Esat e gli chiederà di andare a dire tutto anche a Sevilay e Melek sperando nel perdono.

Il ragazzo, tuttavia, non si fermerà qui e continuerà a spiegare che dietro a tutto c'era la zia Hikmet. "Ora mi sta ricattando", dirà Esat mostrando il telefono a Cihan mentre squilla. Il fratello maggiore dei Sansalan chiederà di inserire il vivavoce per registrare la telefonata e incastrare Hikmet. La donna sarà molto chiara: "Voglio i soldi, rubali alla tua famiglia, rubali all'azienda, ma portameli - dirà Hikmet - altrimenti parlerò con Cihan". Esat le estorcerà la confessione che gli serviva: "Dirai anche che hai rapito con me Esma e che ha portato Halil in Cappadocia?" chiederà il ragazzo. "E ammetterai che volevi rubare tutti i soldi dei Sansalan per scappare?", aggiungerà. Hikmet ammetterà tutto: "Io non ho niente da perdere", dirà.

Cihan interverrà e saluterà Hikmet: "Ho registrato tutto".

Il piano di Hikmet e Halil è andato in fumo

Nelle puntate precedenti de La notte nel cuore, Hikmet ha fatto di tutto per rovinare la famiglia Sansalan. Ha fatto arrivare Halil, il padre di Nuh e Melek, in Cappadocia per sbarazzarsi di Sumru. I due si sono alleati e hanno messo in atto una serie di truffe con lo scopo di mettere insieme una grossa somma di denaro e fuggire verso una nuova vita in Montenegro. I piani della coppia, però, sono andati in fumo: Canan ha ripreso i soldi che Halil le ha rubato, Hikmet non ha ottenuto nessun assegno da Tahsin per la delega di Samet e Cihan ha recuperato i soldi del riscatto del rapimento di Esma.