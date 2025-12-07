Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, in onda in prima serata su Canale 5, Esat e Halil finiranno nella stessa cella, dando vita a un confronto carico di tensione. Mentre Halil percepirà il pericolo intorno a sé, Esat non proverà a rassicurarlo, limitandosi a un avvertimento inquietante: “Dormi con un occhio aperto”, lasciando intuire che il clima in carcere sarà tutt’altro che tranquillo.

Esat rompe con Hikmet e Halil

Esat, quello che fino a poco tempo fa era un fidato collaboratore di Hikmet e Halil, diventerà il loro acerrimo nemico. Questo perché il ragazzo sarà stufo di essere il cattivo e vorrà fare di tutto per riconquistare la fiducia della sua famiglia, ma soprattutto l'amore di sua moglie.

Tuttavia, dovrà tenere conto di una certezza: Hikmet non smetterà di minacciarlo.

Vorrà da lui l'eredità che gli spetta del padre, ma quando emergerà che Samet ha lasciato più debiti che denaro, Hikmet lo spingerà a chiedere soldi alla madre, ormai è la compagna di Tahsin: lui è un buono e non si tirerebbe mai indietro per aiutarlo. Esat continuerà a dirle che non farà nulla, ma Hikmet sarà chiara: se non lo farà, andrà da Cihan e gli dirà che è stato lui a provocare l'incidente in cui stavano per morire Melek e Sevilay.

Esat tra la rottura con Hikmet e nuove pressioni familiari

Esat, però, giocherà d'anticipo e andrà da Cihan per raccontargli ciò che ha combinato. Non sarà per niente contento, ma resterà colpito dalla sua sincerità.

Ovviamente, lo inviterà a chiedere perdono a Sevilay e Melek, ed Esat sarà pronto a farlo. Tuttavia, proprio in quel momento, il ragazzo riceverà l'ennesima telefonata minacciosa di Hikmet.

Cihan gli dirà di metterla in vivavoce, così da poterla registrare. Sarà quella la prova inconfutabile che porterà Hikmet, Halil, ma anche Esat, in prigione.

Detenzione condivisa per Esat e Halil: cresce la tensione tra i due

I due uomini si ritroveranno nella stessa cella e per Halil il futuro non prometterà per niente bene, perché i detenuti sembreranno tutti essere dalla parte di Esat: "Siete il nipote di Tahsin e il fratello di Cihan, quindi qualunque cosa vi serva, basta dirlo".

Quella frase sarà proprio il campanello d'allarme per Halil, che chiederà subito alla guardia carceraria di cambiare cella, ma la cosa non sarà affatto semplice: "Deve fare la richiesta, che verrà valutata".

Halil sarà in ansia: "Qui la mia vita non è affatto al sicuro". Esat, invece di tranquillizzarlo, rincarerà la dose: "Io al tuo posto non starei in pace, ti conviene dormire con un occhio aperto". Forse, per la prima volta, Halil si renderà conto che non è stata proprio una bella idea mettersi in affari con Hikmet.