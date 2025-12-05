Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Hikmet finirà in gravi difficoltà economiche e pretenderà denaro da Esat per portare avanti i suoi piani. Il giovane negherà di avere la somma richiesta, ma lei lo incalzerà con durezza: “Dammi i milioni di dollari o è la fine”.

Hikmet in difficoltà: il piano dell’hotel fallisce e punta su Esat per ottenere il denaro

Hikmet si troverà in un mare di guai, perché il suo piano di comprare l'hotel con Halil farà acqua da tutte le parti. I soldi non ci sono: sarebbero dovuti arrivare dal riscatto chiesto per il sequestro di Esma, ma tutto ciò non è accaduto, visto che Cihan ha scoperto il piano e si è ripreso i soldi.

Poi Halil ha truffato Canan, ma anche in quel caso i soldi torneranno alla legittima proprietaria.

Così a Hikmet non resterà che fare affidamento su suo nipote, Esat. Solo a lui può estorcere i soldi di cui ha bisogno. Così gli darà appuntamento tra le lande vulcaniche della Cappadocia, ma il loro incontro sarà tutt'altro che pacifico.

Hikmet pretende denaro da Esat, ma lui nega di avere la somma richiesta

Hikmet pretenderà dei soldi, ma Esat continuerà a dirle di non averli. "Guarda che non è un problema mio. Sei tu che ti sei fatto beccare come uno stupido da Cihan, è solo per colpa tua che si è ripreso il denaro", gli dirà Hikmet, che avrà delle richieste ben precise: "Dammi i miei milioni di dollari o per te è la fine".

Esat le dirà che non dispone di una così grossa somma di denaro: "Se mi chiedi 20.000 dollari posso anche darteli, ma non posso consegnarti milioni di dollari". "Non fare l'ingenuo, tu sei un socio dell'azienda di famiglia, puoi avere queste risorse", dirà Hikmet, stizzita, ma Esat le dirà che lui ormai è un semplice dipendente e che Cihan gli passa uno stipendio.

Hikmet insiste su Esat per ottenere il denaro poco prima dell’apertura del testamento di suo padre

Hikmet, però, non si darà per vinta: "Come se fossi povero, adesso chissà quanto erediterai da tuo padre". A quel punto, Esat cercherà di prendere in mano la situazione: "Appena avrò del denaro a disposizione te lo darò, così finalmente potrò liberarmi di te".

La coincidenza vorrà che, proprio in quel momento, Esat riceverà una telefonata da Nazim: "Esat, fatti trovare tra un'ora in hotel, ci sarà una riunione per l'apertura del testamento di tuo padre".

"Hai visto, il tuo desiderio si è avverato: a breve ci sarà l'apertura del testamento di papà, così finalmente potrò liberarmi di te", dirà Esat. "Bene, mi congratulo con te, chissà quanto guadagnerai – dirà Hikmet – adesso vai e portami subito i miei soldi. Non mi devi chiamare e dirmi come è andata: prendi i soldi e portameli, hai capito?".