La trama della nuova puntata de La notte nel cuore, in onda mercoledì 10 dicembre in prima serata su Canale 5, racconta che Turkan ricatterà Canan dopo aver scoperto che la donna ha perso 500.000 dollari a causa di Halil. Nuh, invece, riaprirà gli occhi dopo l’operazione chirurgica per rimuovere una massa tumorale dal cervello.

Turkan ricatta Canan

Perihan acquisterà un'agenzia di viaggi dopo essersi trasferita in Cappadocia, mentre Tufan ricatterà Hikmet e Halil per 50.000 dollari. Questi ultimi decideranno di vendicarsi, tagliandolo fuori dal loro piano.

Intanto, i familiari di Nuh attenderanno con ansia il responso del chirurgo che lo ha operato al cervello. Il medico confermerà l'esito positivo dell'operazione, per poi mettere il paziente in terapia intensiva.

Nella villa dei Sansalan scoppia un duro confronto tra Canan e Turkan: la domestica si oppone all’idea di lasciare la casa, finché Bünyamin non le mette sul tavolo un’offerta di 100.000 lire. Poco dopo, Turkan viene a sapere che Canan ha smarrito 500.000 dollari a causa degli inganni di Halil e, sfruttando la situazione, decide di usarlo come leva per ricattarla.

Nuh riprende i sensi dopo la delicata operazione

Nuh riprenderà i sensi dopo la delicata operazione e tra i familiari esploderà la gioia.

Quando Nuh rientrerà a casa, Perihan vorrà farli visita, ma Harika la caccerà.

Canan, invece, indagherà per recuperare il denaro che le ha sottratto Halil. La donna apprenderà che l'uomo vive da Mehmet. Quest'ultimo aiuterà la moglie di Bunyamin a riprendere la borsa piena di soldi.

Hikmet ha provato a scappare coi soldi di Canan ma è stata fermata

Negli ultimi episodi de La notte nel cuore andati in onda su Canale 5, Harika ed Esat hanno riconosciuto di aver avuto un pessimo comportamento nei confronti dei fratellastri Nuh e Melek. I due hanno confessato di aver trattato male la loro madre Sumru e per questo hanno scelto di cambiare comportamento con lei. Tahsin, invece, ha pensato di comprare la parte di villa Sansalan che apparteneva a Hikmet, mentre Bunyamin ha avuto un litigio con Canan, accusandola di averlo tradito con Halil.

Allo stesso tempo, Turkan ha scoperto che il bracciale che le ha regalato Bunyamin è falso ed è per questo che ha raggiunto Canan. Quest'ultima ha così scoperto che suo marito ha un'amante. Canan, accecata dalla rabbia, ha tentato di aggredire Bunyamin per poi chiamare Halil. La donna ha scoperto di essere stata derubata e ingannata dall'uomo.

Esat, intanto, ha tentato in tutti i modi di farsi perdonare da Esma, ma lei non ne ha voluto più sapere. Infine Hikmet ha provato a scappare coi soldi di Canan ma è stata fermata da Halil.