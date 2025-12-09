La trama dell'appuntamento de La notte nel cuore in programma martedì 16 dicembre in prima serata su Canale 5 racconta che Tahsin farà la proposta di nozze a Sumru.

Hikmet, intanto, continuerà a ricattare Esat dopo che ha rifiutato di collaborare con lei nel suo piano di vendetta contro i Sansalan.

Tahsin fa la proposta di nozze a Sumru

Canan riuscirà a recuperare i 500 mila dollari che Halil le aveva rubato con l'inganno. La donna capirà che il padre di Nuh e Melek aveva finto di essere attratto da lei solo per mettere le mani sulla sua cospicua somma di denaro.

Nel frattempo, la famiglia Sansalan dovrà vedersela con alcune tensioni legate all'eredità del defunto Samet.

Dopo le nozze di Nuh e Sevilay, Tahsin deciderà di compiere un passo importante nei confronti di Sumru. L'uomo chiederà alla madre di Melek di diventare sua moglie con una romantica proposta di nozze e lei accetterà.

Hikmet ricatta Esat

Perihan verrà cacciata in malo modo da Nuh quando si presenterà al banchetto in occasione delle sue nozze con Sevilay. La presenza della donna, apparentemente innocua, provocherà una forte gelosia in Melek e ricordi che pensava essere sepolti per sempre.

Successivamente Hikmet porterà avanti il suo piano di vendetta nei confronti del nipote Esat, che all'ultimo minuto ha rifiutato di collaborare con lei.

La zia sarà talmente adirata con il giovane da ricattarlo, dando il via a una spirale di minacce e pressioni che rischieranno di avere gravi conseguenze.

Harika ed Esat hanno cambiato il loro atteggiamento verso Nuh e Melek

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La notte nel cuore andati in onda a inizio dicembre su Canale 5, Harika ed Esat hanno avuto un confronto sul loro comportamento ostile avuto nei confronti di Nuh e Melek. Entrambi hanno deciso di cambiare modo di agire nei riguardi dei fratellastri.

Tahir, intanto, ha scoperto che la villa dei Sansalan è stata messa in vendita e per questo ha scelto di acquistarla.

Hikmet e Halil hanno discusso sull'albergo che hanno intenzione di comprare.

Mentre Bunyamin ha affrontato Canan, accusandola di averlo tradito con Halil. Nella discussione è intervenuta Turkan, che, arrabbiata di essere stata presa in giro dall'uomo, ha confessato a Canan di essere la sua amante.

Esat, intanto, è apparsa determinata a mostrare ad Esma di essere cambiato. Infine Nuh è stato sottoposto a una visita medica dove ha scoperto di avere un tumore al cervello e ha scelto di affrontare l'intervento chirurgico, nonostante abbia solo il 40% di probabilità di sopravvivere.