La trama del nuovo appuntamento de La notte nel cuore in programma il 9 dicembre in prima serata su Canale 5 raccontano che Canan avrà una reazione furiosa dopo aver scoperto che Turkan è l'amante di suo marito Bunyamin. Hikmet, invece, proverà a scappare con una valigia piena di soldi ma verrà fermata.

Canan scopre che Turkan è l'amante di Bunyamin

Harika ed Esat avranno un confronto sul loro atteggiamento ostile nei confronti di Nuh e Melek e sulle sofferenze inflitte al madre per troppo tempo. Tahsin, intanto, comprerà la villa Sansalan mentre Hikmet e Halil discuteranno sul loro piano di rilevare un albergo.

La donna dimostrerà di avere dei dubbi sul padre di Nuh e Melek. Allo stesso tempo, Bunyamin accuserà sua moglie di avere una storia clandestina con Halil. Turkan ribalterà la situazione confessando a Canan di essere l'amante di suo marito. La donna vorrà vendicarsi di Bunyamin dopo aver scoperto che le ha regalato un braccialetto falso. Canan aggredirà Turkan, venendo poi fermata da Esma ed Esat. La donna si metterà poi in contatto con Halil: l'uomo, però, risulterà irraggiungibile. Canan, a questo punto, inizierà alcune indagini scoprendo che il direttore della banca presentatole da Halil non esiste. La donna capirà di essere finita in una trappola.

Hikmet prova a scappare con una valigia piena di soldi

Successivamente Esat cercherà di convincere Esma a dormire nella stessa stanza. Cihan e Tahsin, invece, interpelleranno due dottori per visitare Nuh, in attesa dell'operazione per rimuovere un tumore al cervello. Il giovane accetterà di sottoporsi all'intervento rischioso per avere una chance con Sevilay. Tahsin, a questo punto, organizzerà le nozze di Nuh prima dell'operazione, rimandando il banchetto nuziale alle dimissioni. Nel frattempo, Perihan giungerà a Istanbul dove sarà allontanata da Harika senza esitazioni. Infine, Hikmet cercherà di scappare con una valigia piena di soldi ma Halil la intercetterà.

Harika ha minacciato una commessa

Negli ultimi appuntamenti de La notte nel cuore andati in onda nei giorni scorsi su Canale 5, Perihan ha insistito per alloggiare in casa dei Sansalan. Cihan e Melek, invece, hanno chiesto a Nuh notizie su Sevilay con la speranza di trovare il suo nascondiglio. Il giovane ha, poi, accompagnato Perihan in albergo dove lei non ha esitato a fargli delle avances, prontamente respinte dal giovane. Cihan ha messo in chiaro che, tra di loro, potrà esserci soltanto un'amicizia e niente di più.

Harika, intanto, ha insultato e minacciato ingiustamente la commessa e il direttore di un esercizio commerciale. Infine, Esat ha cercato di tirarsi fuori dalle macchinazioni di Halil e Hikmet.