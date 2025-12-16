Tahsin sequestrerà Halil e avrà un duro scontro con lui nella puntata de La notte nel cuore di martedì 23 dicembre. "Se ti rivedo, ti seppellisco in Cappadocia", gli dirà dopo averlo picchiato.

Le anticipazioni rivelano che, nel frattempo, Esat incastrerà sua zia estorcendole una confessione al telefono. Quando Halil tornerà da Hikmet sarà terrorizzato dalle parole di Tahsin e le chiederà di fuggire subito.

Hikmet incastrata da una telefonata di Esat

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che per Halil e Hikmet le cose si metteranno male.

I due si ritroveranno con un pugno di mosche quando verranno a sapere che Samet come eredità ha lasciato solo molti debiti alla sua famiglia. Hikmet non si arrenderà e telefonerà a Esat per estorcergli ancora denaro: "Non mi importa come farai, mi darai un milione di dollari. Oppure dirò a Cihan che eri alla guida dell'auto che ha messo fuori strada Sevilay e Melek". La chiamata non andrà come previsto, perché Esat userà la conversazione per incastrare la zia Hikmet e farà registrare tutto a Cihan. Il ragazzo sarà pronto a costituirsi, ma prima farà confessare sua zia affinché tutti paghino per il male commesso. Nel frattempo, Halil, ignaro di tutto, uscirà ma avrà una brutta sorpresa. Appena sarà fuori di casa, degli uomini lo sequestreranno e, incappucciato, lo porteranno in un luogo sconosciuto.

Quando gli verrà tolto il cappuccio, Halil vedrà il volto di colui che ha ordinato il rapimento: Tahsin.

Il faccia a faccia tanto atteso a La notte nel cuore

Nella puntata de La notte nel cuore di martedì 23 dicembre, Halil si troverà faccia a faccia con Tahsin. Quest’ultimo sfogherà tutta la sua rabbia contro l’uomo che ha fatto del male a Sumru, ricordandogli tutto quello che ha fatto e lui ammetterà di aver sbagliato. Il pentimento non basterà a Tahsin, che colpirà Halil con un pugno e lo metterà con le spalle al muro. "Hai mentito ai tuoi figli", urlerà ancora picchiandolo, "Ti farò a pezzi. Sei finito: se ti rivedo ti seppellisco in Cappadocia". La lezione sarà ben chiara a Halil, che appena verrà rilasciato tornerà in fretta da Hikmet e le dirà di fare le valigie: "Dobbiamo scappare subito".

La fuga dei due, però, durerà ben poco: sulla strada ci sarà la polizia a fermarli.

Halil e Hikmet: un piano quasi perfetto

Nelle puntate precedenti de La notte nel cuore, Halil e Hikmet hanno stretto un'alleanza per distruggere i Sansalan e guadagnare molti soldi. I due hanno messo in atto alcuni piani servendosi anche della complicità di Esat che in quel periodo era molto legato a sua zia. Halil ha sedotto e truffato Canan rubandole 5 milioni, mentre Esat ha inscenato il rapimento di Esma per estorcere alla sua famiglia un milione di dollari come riscatto. Entrambi i colpi sono andati a vuoto: Canan è riuscita a riprendersi i soldi, mentre Esat è finito in carcere per il sequestro e Cihan ha preso il milione.