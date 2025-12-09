Peri aprirà un'agenzia di viaggi in Cappadocia nella 42ª puntata de La notte nel cuore in onda mercoledì 10 dicembre: "Se tutto va bene resterò qui per sempre", dirà al suo collaboratore.

Le anticipazioni rivelano che Peri andrà da Cihan per dirgli della sua nuova attività e proporgli una collaborazione. La ragazza, inoltre, si recherà alla villa al ritorno di Nuh, ma a metterle i bastoni tra le ruote ci sarà Harika che la caccerà in malo modo.

I progetti di Perihan a La notte nel cuore

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Peri avrà dei piani ben precisi e nessuna intenzione di rinunciare a Cihan.

La ragazza acquisterà un'agenzia di viaggi e scegliere di trasferirsi in Cappadocia, "Mi tiene qui l'amore", confiderà al suo collaboratore Ercan, "Se tutto va bene resterò qui per sempre". Peri preciserà che continuerà a gestire gli affari di Berlino pur restando in Turchia.

Subito dopo il nuovo acquisto, Peri andrà a trovare Cihan e entrerà nel suo ufficio senza aver fissato nessun appuntamento con lui. Sansalan sarà in riunione, ma la ragazza ci terrà ad informarlo che ha aperto la sua agenzia e che potranno collaborare. Peri insisterà sul legame che ha con Cihan: "Tra noi non sono necessari gli appuntamenti", dirà, "Tornerò". Quando andrà via, sarà subito chiaro a Cihan che i suoi guai sono appena iniziati, perché Perihan si mostrerà molto determinata.

Al suo collaboratore, Sansalan confiderà che Peri un tempo non era così ed era una ragazza molto dolce e gentile.

Lo scontro tra Harika e Perihan

Nella 42ª puntata de La notte nel cuore in onda mercoledì 10 dicembre, il risveglio di Nuh riporterà la felicità in famiglia. Quando il giovane tornerà alla villa, Peri non perderà occasione per andare a trovarlo, ma Harika capirà benissimo il suo gioco. La sorella di Cihan capirà subito che la ragazza ha intenzione di distruggere il suo matrimonio con Melek e per questo aspetterà Perihan in giardino. "Qui non ti vogliamo", dirà Harika e Peri che si presenterà con un grande mazzo di fiori, "Mio fratello è troppo educato per dirtelo". La ragazza manderà via Per in malo modo e ancora una volta Nazim assisterà alla scena.

Harika, tuttavia, non avrà intenzione di scusarsi per il suo comportamento e dirà al ragazzo che lei non cambierà: "Se qualcuno vuole mi accetta per come sono". Nazim non potrà biasimarla, anche perché Peri non è simpatica a nessuno, e andrà in casa per parlare con Cihan.

L'arrivo di Peri e la gelosia di Melek

Peri è arrivata in Cappadocia nelle scorse puntate de La notte nel cuore, ma ha le idee molto chiare su cosa desidera. La ragazza non ha mai superato l'abbandono di Cihan che l'ha lasciata a Berlino, partendo per la Turchia senza darle nessuna spiegazione. Peri ha detto di essere in Cappadocia per lavoro ma in realtà il suo obiettivo è Cihan. Melek è stata sin da subito gelosa di lei e della grande confidenza che c'è con suo marito, ma Cihan ha tranquillizzato sua moglie con una bugia.

Sansalan, infatti, ha spiegato a Melek che lui e Perihan sono sempre stati solo amici e sarebbe persino impensabile per lui immaginare qualcos'altro con lei. Melek al momento sembra tranquilla, anche se è spesso infastidita da alcuni atteggiamenti invadenti di Peri. L'unica ad aver capito tutto è Harika che si sta impegnando a rimettere al suo posto la nuova arrivata.