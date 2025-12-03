Le trame delle puntate finali de La notte nel cuore in programma nel 2026 su Canale 5 raccontano che Cihan rimarrà gravemente ferito per salvare la moglie Melek, rimasta coinvolta in una rapina. Il ragazzo prenderà una pallottola in pieno petto che lo farà finire in ospedale.

Melek scopre che Perihan e Cihan hanno avuto una storia

Melek spierà una conversazione, scoprendo che suo marito aveva avuto una storia d'amore con Perihan quando stava a Berlino. La donna apparirà parecchio risentita che Cihan non le abbia raccontato il trascorso sentimentale con la proprietaria di un'agenzia di viaggi, nel frattempo giunta in Cappadocia per fornire clienti agli alberghi di Tahsin.

Cihan sosterrà di essere semplicemente un amico di vecchia data di Perihan ma Melek non vorrà sentir ragioni. Sumru prenderà in mano la situazione, obbligando Perihan a lasciare la città, minacciandola di far fallire la sua agenzia di viaggi. La ragazza sarà costretta a vendere tutto a Bunyamin e sua moglie Canan e tornare in Germania.

Cihan colpito da una pallottola per salvare la moglie

Cihan organizzerà uno stratagemma per ottenere il perdono da Melek. Il ragazzo seguirà sua moglie con la propria automobile, finendo per rimanere coinvolto in una rapina. Il figlio di Samet salverà la moglie dalle grinfie di alcuni delinquenti intenti a rubare in una gioielleria. Cihan farà scudo con il suo corpo alla moglie incinta, prendendosi una pallottola all'altezza del cuore.

Il ragazzo verrà portato in ospedale dove i dottori lo sottoporranno ad un'operazione delicata che avrà esito positivo. Melek capirà di non poter fare a meno di Cihan nella sua vita e per questo gli concederà il perdono.

Turkan ha lasciato Bunyamin

Nel frattempo, negli ultimi episodi de La notte nel cuore andati in onda ad inizio dicembre su Canale 5, Perihan ha accettato di prendere alloggio in un albergo. Cihan e Melek, invece, hanno appreso dell'innocenza di Sevilay nel delitto di Andac. Il giovane ha poi accompagnato Perihan nella sua stanza dove è stato invitato a bere qualcosa insieme ma lui ha rifiutato.

Harika, intanto, ha insultato e minacciato ingiustamente una commessa di un esercizio commerciale.

Nazim che ha assistito alla scena è rimasto profondamente deluso dal comportamento della ragazza, rifiutandosi di ascoltare le sue giustificazioni.

Nuh, invece, ha raggiunto Sumru, supplicandola di scusarlo ma senza riuscirci. Il giovane insieme a Tahsin sono rimasti a Konya in attesa di ricevere il perdono della donna.

Infine Bunyamin ha rivelato a Turkan di essere sterile e lei l'ha lasciato, sapendo di non poter usare la gravidanza per diventare una Sansalan.