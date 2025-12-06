Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa, in programma dal 15 al 21 dicembre su Rete 4, rivelano che si assisterà al fatidico addio di Jana e alla conseguente uscita di scena definitiva dal cast della fortunata soap opera iberica.

La morte di Jana lascerà un vuoto incolmabile nel cuore di Manuel che, nel frattempo, dovrà affrontare anche la terribile notizia dell'arresto di sua mamma Cruz, considerata la responsabile numero uno di quanto è accaduto, nonostante si sforzi a professare la sua totale estraneità ai fatti.

L'addio a Jana: anticipazioni La Promessa 15-21 dicembre

Nella metà di dicembre si assisterà alla messa in onda di puntate clou della soap opera La Promessa, caratterizzate dal peggioramento delle condizioni di salute di Jana, dopo essere stata colpita da un proiettile vagante all'interno del palazzo.

L'ex domestica si ritroverà sospesa tra la vita e la morte anche se, dopo qualche giorno di agonia, riuscirà a riaprire gli occhi e ad avere un minimo confronto con suo fratello, al quale proverà a svelare il nome della persona che le ha fatto del male, ma senza riuscirci.

Le condizioni di Jana peggioreranno drasticamente e per lei non ci sarà più niente da fare: un arresto cardiaco causerà la morte della donna e questa volta neppure i medici riusciranno a evitare il peggio.

Cruz viene arrestata dopo la morte di Jana, Manuel disperato

Le anticipazioni de La Promessa dal 15 al 21 dicembre rivelano che la notizia della morte di Jana finirà per squarciare il cuore di suo marito Manuel, dato che non dovrà dire addio solo alla sua amata donna ma anche al bambino che portava in grembo, frutto della loro storia d'amore.

Manuel verserà delle lacrime amare e, come se non bastasse, dovrà fare i conti con l'ennesima terribile notizia che lo lascerà impietrito.

Le prime indagini per cercare di scoprire cosa sia successo e chi abbia fatto del male a Jana, porteranno a una sola responsabile: trattasi della marchesa Cruz, la quale verrà considerata l'indiziata numero uno di questa terribile morte e verrà portata subito in carcere con l'accusa di omicidio volontario.

La soap opera La Promessa sbarca eccezionalmente in prima serata su Rete 4

Intanto, per la settimana che va dal 15 al 21 dicembre, è previsto un cambio programmazione importante per la soap opera La Promessa.

Le nuove puntate andranno sempre in onda nel preserale, dalle 19:50 alle 20:30, ma in più si aggiungerà anche un'ulteriore puntata speciale di due ore che sarà trasmessa in prime time dalle 21:30 alle 23:30 nel corso della serata di sabato 20 dicembre, incentrata sull'uscita di scena di Jana e sull'arresto della perfida marchesa Cruz.