Le anticipazioni de La Promessa annunciano un dramma destinato a sconvolgere gli abitanti della tenuta. Nelle puntate in onda da lunedì 15 a domenica 21 dicembre alle 19:40 su Rete 4, Jana affronterà Leocadia e Cruz, ignara delle terribili conseguenze. Exposito, infatti, verrà trovata priva di sensi, in gravi condizioni, immersa in una pozza di sangue. Manuel, intanto, rinverrà un bottone appartenente a sua madre nella mano della moglie, mentre Curro sarà profondamente scosso da quanto accaduto alla sorella. Tuttavia, una buona notizia giungerà dal dottor Gamarra, fiducioso che possa esserci una lenta ripresa per la ragazza e per il bambino che porta in grembo.

Jana affronta Cruz e Leocadia e viene trovata a terra ferita e priva di sensi

Jana sarà determinata a fare finalmente luce su quanto accaduto a sua madre Dolores e al povero Tomas, fratello maggiore di Manuel e figlio di Alonso. Exposito affronterà quindi Cruz e Leocadia, ignara delle pericolose conseguenze del suo gesto. Ci sarà poi una notizia drammatica che sconvolgerà profondamente gli abitanti de La Promessa, primo fra tutti Manuel. Proprio quest'ultimo troverà infatti sua moglie privata di sensi, a terra in una pozza di sangue. Arriverà anche Curro, che sarà turbato vedendo sua sorella in quelle condizioni e correrà a cercare un medico. Leocadia, intanto, suggerirà ad Alonso di contattare la Guardia Civile, ma Cruz e Lorenzo si opporranno a tale decisione.

Manuel trova il bottone di Cruz nella mano di Jana

Nel frattempo, le condizioni di salute di Jana continueranno a essere gravi, ma il dottor Gamarra sarà fiducioso che possa riprendersi e che il bambino che porta in grembo sopravviva. Intanto, Curro rimarrà sconvolto poiché su un giornale verrà riportata la notizia relativa alle sue origini, ossia che è il figlio illegittimo di Alonso. La rivelazione della storia provocherà una grande agitazione a palazzo. Manuel invece farà una scoperta terribile poiché rinverrà nella mano di Jana un bottone della vestaglia di sua madre. Il sergente Burdina quindi sospetterà che sia stata Cruz a commettere il grave reato contro la nuora. Mentre Cruz verrà rinchiusa in una stanza, Burdina e i suoi uomini cercheranno l'arma del delitto.

Infine, Jana si risveglierà per qualche istante e il dottor Gamarra avvertirà Manuel e Curro che la ragazza sta leggermente meglio, ma occorrerà ancora attendere un po' di tempo per una nuova diagnosi. Ci sarà spazio anche per la confidenza che Cruz farà a Petra, professando la sua innocenza. La marchesa infatti spererà che Jana stia meglio così potrà scagionarla dalle accuse, non essendo stata lei a spararle.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Jana ha scoperto che Cruz ha fatto fuori Tomas

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Jana ha iniziato a indagare sulla stanza segreta presente a palazzo, scoprendo che sua madre Dolores vi aveva vissuto quando suo fratello Curro era appena nato.

Durante la perlustrazione della camera, Exposito ha rinvenuto un tappeto con tracce di sangue troppo recenti per appartenere a Dolores, scoprendo così che si trattava del sangue di Tomas. Uniti tutti gli indizi, Jana ha capito che è stata la marchesa a togliere la vita al figlio di Alonso.