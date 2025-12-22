Le anticipazioni de La Promessa annunciano nuovi scossoni al palazzo dei De Lujan. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 29 dicembre a domenica 4 gennaio alle ore 19:45 su Rete 4, Alonso scoprirà che Cruz rischia la pena di morte. Intanto, per il marchese arriverà il momento di riabilitare il buon nome della sua famiglia, ripudiando Curro, il figlio illegittimo avuto con Dolores. Pertanto, il fratello di Jana sarà costretto a diventare lacchè.

Il sergente Burdina informa Alonso della possibile pena di morte per Cruz

Manuel, rimasto vedovo, deciderà di partire per l’Italia, ma Catalina e Martina tenteranno di fargli cambiare idea.

Intanto, il sergente Burdina darà una notizia sconvolgente ad Alonso: sua moglie Cruz rischia la pena di morte dopo la grave accusa di omicidio. Secondo le indagini, infatti, sarebbe stata la marchesa a sparare a Jana, anche a causa di un bottone trovato nella mano della vittima e appartenente a un vestito di Cruz. Burdina consiglierà inoltre ad Alonso di muoversi per tutelare la consorte, invitandolo a cercare un buon avvocato.

Curro diventa un lacchè

Nel frattempo, Lorenzo farà in modo che suo cognato Alonso comunichi a tutti di aver dovuto ripudiare Curro, suscitando le proteste dei più giovani. Il marchese, dal canto suo, rivelerà di non aver avuto alternative per non perdere il titolo. Manuel, intanto, discuterà con suo padre per convincerlo a cambiare idea, ma senza successo.

Parallelamente, Curro pregherà Ramona di lasciare la casa, temendo per la sua incolumità: l’assassino di Jana, infatti, potrebbe cercarli e ucciderli. Intanto, la famiglia De Lujan resterà sconvolta nello scoprire che Curro è stato costretto a diventare un lacchè. Leocadia, invece, sarà risentita per il comportamento di Alonso, che non ha rispettato le richieste della casa reale, e annuncerà la sua imminente partenza.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Jana ha perso la vita

Nelle precedenti puntate trasmesse su Rete 4, Curro e Manuel sono stati accanto a Jana negli ultimi istanti di vita e sono rimasti sconvolti dalla sua perdita. Il fratello della giovane Exposito è sceso nel piano di servizio per comunicare quanto accaduto e Maria è scoppiata in un pianto disperato.

In seguito, Fernandez ha rivolto parole dure ad Alonso, venendo difesa da Manuel e Catalina. Per Cruz, invece, la situazione si è complicata: il sergente Emilio Burdina l’ha rinchiusa in una stanza dopo aver scoperto che il bottone trovato nella mano di Jana appartiene a un vestito della marchesa. Spazio anche alle vicende di Ramona, che si è infuriata con Curro quando ha saputo della morte di Jana, poiché aveva avvertito sia lui sia sua sorella di smettere di indagare sulla morte di Dolores, temendo che si sarebbero messi in pericolo.