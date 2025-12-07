Maria rifiuterà le nozze con don Samuel nelle prossime puntate de La Promessa e a palazzo arriverà Carlo, il padre del figlio che la ragazza aspetta.

Le anticipazioni rivelano che il nuovo arrivato verrà assunto come valletto e creerà non poco imbarazzo a Maria e Samuel. Pur amando il parroco, Maria rinuncerà a una vita con lui perché Pia le farà capire che si tratta di un sogno impossibile da realizzare.

La proposta inaspettata di don Samuel a Maria: 'Sposiamoci'

Le anticipazioni de La Promessa annunciano grandi novità per Maria, che scoprirà di essere incinta.

Per la cameriera non sarà facile accettare la realtà e troverà ancora una volta in don Samuel un confidente che la aiuterà a guardare il futuro con più ottimismo. Maria sceglierà di tenere il bambino dopo diversi giorni di confusione e penserà anche di mettersi in contatto con il padre di suo figlio, un ragazzo che conosce appena e con cui si è lasciata andare durante una festa. Tutto questo scatenerà una certa gelosia in don Samuel, che capirà che potrebbe perdere Maria per sempre se sposasse un altro. Per questo motivo, il parroco si farà coraggio e stupirà Maria con una proposta: "Sposiamoci e cresciamo il bambino", dirà Samuel, pronto ad assumersi la paternità del nascituro. L'amore del parroco si rivelerà talmente grande che sarà disposto a rinunciare alla tonaca per Maria, ma la risposta alla sua dichiarazione arriverà dopo diversi giorni.

La ragazza sarà lusingata e anche felice all'idea di poter ricominciare una vita con l'uomo che ama, ma Pia la metterà in guardia.

Il passo indietro di Maria e il nuovo arrivo a La Promessa

Nelle prossime puntate de La Promessa, Pia le farà notare che il suo sogno d'amore con Samuel è irrealizzabile, spiegandole che il suo amato ha dedicato tutta la sua vita alla religione e rinunciare a tutto per lei, a lungo andare potrebbe pesare. Pia, inoltre, ricorderà a Maria che il padre del bambino avrebbe diritto di conoscere la verità. La ragazza penserà a lungo alle parole della sua amica e alla fine rinuncerà alle nozze con don Samuel, decisa a parlare con il padre di suo figlio. Il destino avrà in serbo una sorpresa ancora più grande per questa vicenda: Carlo, il padre del bambino, arriverà all'improvviso a La Promessa come nuovo valletto.

La situazione diventerà decisamente imbarazzante e tesa, sia per Maria che per don Samuel, ancora innamorato di lei.

Maria e Don Samuel si stanno allontanando

Nelle puntate de La Promessa in onda in Italia, Maria sta tenendo a freno i suoi sentimenti per don Samuel. Dopo essersi lasciati andare a qualche bacio, i due hanno deciso di stare lontani perché non sarebbe giusto continuare la loro relazione. Il parroco, tuttavia, non ha nascosto a Maria di provare dei sentimenti per lei e non una semplice attrazione. Per il momento sembra impossibile pensare a un futuro insieme per don Samuel e Maria, anche perché a breve per la ragazza arriverà un periodo terribile. L'addio definitivo di Jana non sarà facile da superare per Maria che diventerà un'altra persona e non avrà altri pensieri, se non il ricordo struggente della sua migliore amica.