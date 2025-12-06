Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano un nuovo ricatto che però non verrà scoperto dal marchese. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, Alonso si opporrà alle nozze combinate fra Lorenzo e Angela, ignorando che quest’ultima in realtà è stata obbligata a sposarsi, altrimenti il capitano denuncerà Leocadia per l’assassinio di Jana. Intanto, Petra si troverà a un bivio poiché scoprirà che è stato Santos a rubare le ricette di Lope e a farle pubblicare guadagnando denaro con lo pseudonimo di Madame Cocotte.

Alonso non sa che Angela è costretta a sposare Lorenzo per il ricatto di Leocadia

Alonso si opporrà con forza al matrimonio tra Lorenzo e Angela, convinto che la giovane non debba essere costretta a un’unione che non desidera. Il marchese de Lujan, infatti, non vorrà ripetere lo stesso errore commesso in passato con i suoi due figli, Tomas e Manuel, obbligati a sposare Jimena, una donna che non hanno mai amato. Tuttavia, Alonso ignorerà che dietro questa imposizione si cela un oscuro segreto: Leocadia è stata ricattata dal capitano, il quale minaccia di denunciarla per l’omicidio di Jana se Angela non accetterà di sposare Lorenzo. Alonso continuerà a difendere Curro, ritenendolo l’unico uomo in grado di garantire un futuro sincero ad Angela, ma la verità resterà nascosta e il ricatto renderà inevitabile il matrimonio combinato.

Petra scopre che Santos ha rubato le ricette di Lope

Nel frattempo, Petra scoprirà che Santos è l’autore del furto delle ricette di Lope e che le ha pubblicate sotto lo pseudonimo di Madame Cocotte, traendone profitto alle spalle del cuoco. Il lacchè proporrà alla sua vecchia complice di dividere i guadagni, ma Petra si troverà di fronte a un bivio: accettare di tornare alle vecchie abitudini oppure denunciare tutto a Vera e Lope. La donna sarà combattuta tra la tentazione del denaro facile e la possibilità di compiere finalmente la cosa giusta, e il suo futuro dipenderà dalla scelta che deciderà di fare.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Jana ha scoperto che Cruz ha ucciso Tomas

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Jana ha proseguito le indagini sulla camera segreta dove aveva vissuto sua madre Dolores.

Exposito si è fatta aiutare da Curro e Ramona per comprendere cosa possa essere accaduto in quella stanza e fare luce sulle tracce di sangue rinvenute al suo interno. Dopo aver analizzato tutte le prove raccolte, Jana è giunta alla conclusione che, la notte in cui aveva rivelato a Tomas di essere la figlia di Dolores, il ragazzo si sia recato da Cruz per metterla di fronte alle sue responsabilità e chiarire il passato dell'ex cameriera. La marchesa, secondo la ricostruzione della moglie di Manuel, avrebbe estratto un’arma e ferito mortalmente il figlio maggiore di Alonso. Per liberarsi del corpo, inoltre, Cruz si sarebbe avvalsa della complicità di Petra.