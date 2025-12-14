Le nuove anticipazioni relative al finale della quarta stagione de La Promessa in onda nelle prossime settimane sulla televisione spagnola rivelano che Curro si ritroverà di fronte al corpo senza vita della sua amata Angela, la quale deciderà di farla finita.

Una scena straziante che, in queste ore, è stata diffusa dai promo trasmessi in patria i quali annunciano un finale di scena clamoroso per la fortunata soap opera.

Curro, di fronte a questo terribile lutto, finirà per perdere completamente il senno della ragione, al punto da mettere a repentaglio la vita di Manuel.

Angela si toglie la vita: anticipazioni spagnole de La Promessa

Le trame delle prossime puntate spagnole de La Promessa rivelano che si assisterà alla drammatica morte di Angela.

La donna, pur di non convolare a nozze con uomo che non ama, preferirà farla finita per sempre e si toglierà la vita.

Il corpo esanime della donna verrà ritrovato all'interno della Promessa da Curro che, di fronte a quella scena straziante, non potrà fare altro che lasciarsi andare a un pianto disperato, avendo perso per sempre il grande amore della sua vita, con la quale avrebbe voluto costruire una famiglia, se non fossero stati costretti a seguire due strade differenti.

Curro pericoloso con Manuel

Le anticipazioni spagnole dei nuovi episodi de La Promessa, inoltre, rivelano che Manuel proverà a stare vicino a Curro in questo momento di difficoltà, ma il ragazzo finirà per perdere completamente il controllo della situazione, mostrandosi pericoloso anche nei confronti del marchese.

Il finale della quarta stagione vedrà Curro impugnare un'arma da fuoco e puntarla contro il volto di Manuel, intenzionato a premere il grilletto e a far partire un proiettile.

Spazio anche al ritorno di Margarita, la quale si renderà subito protagonista di un accesissimo scontro con Leocadia, che sembrerà promettere bene in vista delle nuove puntate della quinta stagione della soap, già confermata in Spagna dopo gli ottimi ascolti.

Prevista una puntata speciale de La Promessa in prima serata su Rete 4

In attesa di vedere questi episodi anche in Italia, gli spettatori dovranno prepararsi alla messa in onda di una puntata speciale de La Promessa che andrà in onda questo sabato 20 dicembre eccezionalmente nella fascia serale di Rete 4.

Le scene relative alla morte di Jana saranno trasmesse in prime time dalle ore 21:35 alle 23:45 circa: una puntata importante per tutti gli appassionati della serie spagnola, che andrà a sfidare la finalissima di Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci che quest'anno su Rai 1 ha registrato una flessione degli ascolti complessivi rispetto alla passata edizione.