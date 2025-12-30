In Spagna, il 24 dicembre, è andata in onda la prima puntata della quinta stagione de La Promessa. E Manuel è tra i vecchi protagonisti ancora presenti nella soap.

La morte di Jana Exposito segna un vero e proprio climax drammatico nella narrazione de La Promessa. Dopo la tragica dipartita della protagonista, tutto cambia nella soap. E uno dei personaggi più sconvolti da questo lutto è ovviamente Manuel de Lujan, il protagonista maschile della serie. L'evento luttuoso segna per Manuel l'inizio di un arco narrativo assai cupo. Ma anche profondamente trasformativo.

Le anticipazioni spagnole mostrano che Manuel affrinterà un lunghissimo periodo di lutto, che culminerà in una fuga. Dopodiché, con la quinta stagione, avverrà il ritorno del personaggio.

Il ritorno di Manuel riaprirà vecchi conflitti e renderà il personaggio più forte e complesso. Manuel si ritaglierà infatti un nuovo ruolo all’interno della tenuta. Con la quinta stagione, dopo gli addii di Catalina, Adriano, Ricardo e Lope, saranno introdotti due nuovi personaggi: Jacobo Monteclaro e padre Samuel. Costoro si unicono all'altra grande new-entry presentata nella quarta stagione: Esmeralda. Proprio costei diventerà una delle principali alleate di Manuel e Curro.

Manuel torna alla tenuta: anticipazioni della quinta stagione de La Promessa

La morte di Jana ha spezzato il cuore di Manuel. Le anticipazioni spagnole descrivono un giovane del tutto incapace di accettare la perdita e furioso nei confronti di Cruz. Manuel è infatti convinto che la marchesa sia l’assassina. Tutto ciò a causa del bottone che ha trovato addosso a Jana dopo la sua aggressione. Presto Manuel entrerà in conflitto pure con Alonso a causa della sepoltura negata nella tomba di famiglia.

Spinto da Blanca, Manuel deciderà presto di onorare una vecchia promessa fatta a Jana. Per questo dichiarerà di volersi trasferire in Italia per lavorare con don Pedro Farré. Lo farà davvero? Nonostante le suppliche di Catalina e Martina, il marchesino preparerà la partenza e lascerà la tenuta.

Proprio tale scelta segnerà la fine della quarta stagione. Il capitolo che in Spagna si è concluso a dicembre 2025 mostrerà Manuel che abbandona la tenuta, dopo aver capito di essere incapace di convivere con il dolore e di subire la famiglia, che ritiene responsabile della tragedia.

Dopo aver trascorso alcuni giorni a casa di Nica e Antonio per riprendersi dal trauma, all'inizio della quinta stagione, Manuel deciderà però di tornare alla tenuta. Il suo ritorno non va però inteso come un ritorno al passato. Il suo dolore non apparirà risolto. Tornerà dove è morta la sua amata per affrontare i misteri ancora irrisolti sulla fine di Jana.

Alonso tenterà di convincerlo a riprendere il progetto italiano, ma Manuel rifiuterà.

Apparendo come un uomo segnato e più diffidente, il marchesino farà capire di essere pronto allo scontro. Nel corso della nuova stagione, Pia riuscirà a riesumare il corpo di Jana e a scoprire che la ragazza è stata avvelenata. Così Curro comincerà a indagare per trovare il vero assassino. E anche Manuel si muoverà come figura centrale nella ricerca della giustizia. Si scontrerà da subito con Leocadia.

Riepilogo delle ultime puntate della soap trasmesse in Italia

Le puntate trasmesse su Rete 4 tra il 21 e il 29 dicembre 2025 sono state di certo tra le più drammatiche dell'intera trama della soap. Il mese si è chiuso con la sconvolgente morte di Jana. Il pubblico di Mediaset ha dunque assistito al crollo di Manuel, alla crisi economica dei De Lujan, alle accuse rivolte a Cruz e una decisione devastante che cambierà per sempre gli equilibri della tenuta.

Per salvare il marchesato, la Casa Reale ha imposto un sacrificio ad Alonso: uno dei figli deve essere ripudiato. La Casa Reale vuole infatti togliere ad Alonso il titolo di marchese a causa della crisi economica che ha colpito la famiglia e soprattutto per tutti gli scandali e dell’omicidio di Jana. Leocadia va a Madrid per negoziare una soluzione, ma torna con condizioni durissime, tra cui proprio la questione del ripudio di un figlio.

Alonso, seppur disperato, sceglierà Curro, il figlio illegittimo, e lo annuncia pubblicamente durante un pranzo di famiglia. Il ragazzo verrà dunque ripudiato, ma Alonso gli permetterà di restare nella tenuta come valletto, vivendo tra la servitù.