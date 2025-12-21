Le nuove anticipazioni spagnole de La Promessa aprono scenari ancora più inquietanti attorno alla morte di Jana. La vicenda, già avvolta da un alone di mistero, prenderà una piega decisiva quando Pia deciderà di indagare personalmente sulle circostanze del decesso. La donna, spinta dal sospetto che qualcosa non torni, riesumerà il corpo della giovane e noterà un dettaglio sconvolgente: la pelle di Jana presenta un’insolita tonalità bluastra, un indizio che lascia presagire un avvelenamento. Anche Curro, profondamente scosso dalla notizia, sceglierà di muoversi rapidamente per ottenere risposte, rivolgendosi a un esperto in tossicologia.

Pia scopre un dettaglio inquietante sulla morte di Jana

La scomparsa di Jana continuerà a essere al centro della trama, alimentando dubbi e tensioni tra coloro che le erano più vicini. Pia, determinata a non lasciare nulla di irrisolto, deciderà di affrontare la situazione con coraggio e di cercare la verità a ogni costo. In accordo con Curro, la donna si recherà al cimitero per verificare di persona lo stato del corpo della giovane Exposito. Quello che troverà la lascerà senza parole: il cadavere di Jana non presenta l’aspetto che si immaginava, ma un colore innaturale che suggerisce chiaramente l’uso di una sostanza tossica. Questa scoperta farà crollare ogni dubbio residuo e convincerà Pia che la morte della ragazza non è stata affatto la conseguenza della sparatoria, ma il risultato di un gesto deliberato.

Curro si rivolge a un esperto per scoprire la verità

Dopo aver appreso ciò che Pia ha visto, Curro capirà che non c’è più tempo da perdere. Il giovane, deciso a fare luce sulla sorte della sorella, riterrà indispensabile consultare qualcuno in grado di interpretare correttamente i segni lasciati sul corpo. Per questo motivo contatterà un esperto di veleni, sperando che possa fornire indicazioni utili per ricostruire gli ultimi momenti di vita di Jana. Le anticipazioni spagnole mostrano anche un incontro segreto tra Pia e lo specialista, avvenuto lontano dalla tenuta per evitare sospetti. Inoltre, verrà chiarito che il colore blu rinvenuto sul corpo profanato al cimitero è attribuibile a una morte causata dall’ingestione di cianuro, un potente veleno.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Cruz è stata accusata dal sergente Burdina

Nelle precedenti puntate de La Promessa, Manuel è rientrato a casa dopo un viaggio di lavoro trovando la consorte riversa sul pavimento. Fin da subito le condizioni di Jana sono apparse disperate: qualcuno le aveva sparato e la sua identità, inizialmente, era rimasta ignota. Manuel ha consegnato al sergente Burdina un bottone rinvenuto nella mano di sua moglie e, grazie alle indagini, si è fatta chiarezza: apparteneva a un vestito di Cruz. La marchesa è stata quindi ritenuta responsabile della sparatoria e arrestata.