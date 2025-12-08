Cambio programmazione per La Promessa nel palinsesto di sabato 20 dicembre 2025. L'appuntamento con la soap opera spagnola che appassiona il pubblico di Rete 4 è confermato nella fascia del preserale e, in via del tutto eccezionale, andrà in onda anche in prima serata.
Mediaset, infatti, ha optato per la messa in onda nella prestigiosa fascia serale con un doppio episodio della durata di un'ora che terrà compagnia al pubblico a partire dalle 21:30 circa.
Come cambia la programmazione de La promessa di sabato 20 dicembre
La programmazione di Rete 4 per la giornata di sabato 20 dicembre prevede la messa in onda di una serie di appuntamenti inediti con La Promessa in prima visione assoluta.
La soap opera incentrata sulle vicende di Jana e Manuel andrà in onda nel consueto slot orario del preserale dalle 19:50 alle 20:30 circa, ma sarà in onda anche nella fascia di prime time.
Eccezionalmente per quel sabato, infatti, la serie turca andrà in onda con un doppio episodio anche in prime time, subito dopo la messa in onda del talk show 4 di sera.
Prevista una doppia puntata de La Promessa in prima serata su Rete 4
La messa in onda è in programma a partire dalle 21:30 circa e si andrà avanti fino alle 23:45 circa, dopodiché la linea passerà alla trasmissione Confessione Reporter condotta da Stella Pende.
Questa sarà la collocazione speciale della soap in prime time solo per questo sabato ma non si esclude che, nel caso in cui gli ascolti dovessero essere positivi, Mediaset possa decidere di farla proseguire in prime time anche nei sabati sera successivi.
Nel corso della puntata che andrà in onda il 20 dicembre su Rete 4, si assisterà al triste epilogo della storia d'amore tra Manuel e Jana.
L'ex domestica del palazzo, infatti, non riuscirà a salvarsi dopo essere stata colpita da un colpo di arma da fuoco che si rivelerà fatale per la sua vita. Jana morirà proprio tra le braccia del suo amato Manuel, lasciando un vuoto incolmabile nel suo cuore e in quello di tutti i suoi ex colleghi di lavoro, che si mostreranno disperati al funerale della donna.
Il successo de La Promessa nella programmazione di Rete 4
In attesa di questo appuntamento speciale con La Promessa, gli ascolti continuano a essere molto positivi nella fascia del preserale di Rete 4.
La media Auditel registrata nel corso delle ultime settimane risulta essere di oltre 900 mila spettatori a puntata pari a uno share del 5,50%.
La soap spagnola con Jana e Manuel ha raggiunto anche dei picchi di circa 1,1 milioni di spettatori su Rete 4 arrivando al 6% di share, nonostante la difficile fascia oraria di messa in onda, dominata dai vari telegiornali.