Curro concluderà la quarta stagione de La Promessa con un urlo disperato e con Angela tra le sue braccia: la ragazza assumerà una grande quantità di farmaci per farla finita.

Le anticipazioni rivelano che Lorenzo imporrà ad Angela di sposarlo e nessuno riuscirà a fargli cambiare idea. L'uomo avrà solo l'obiettivo di vendicarsi di Curro e farlo soffrire togliendogli ciò che ha di più caro. Il giorno delle nozze, Angela scriverà una lettera di addio al suo amore e non si presenterà all'altare: sarà decisa a togliersi la vita. Il finale lascia il pubblico in sospeso con l'amaro in bocca.

Un destino crudele per Curro a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che la quarta stagione in corso vedrà ancora molti colpi di scena prima del gran finale. Curro sarà uno dei protagonisti assoluti, perché dopo la morte di Jana proseguiranno le sue indagini per arrivare alla verità. Il ragazzo, tornato al palazzo come valletto, farà di tutto per cercare il vero colpevole, ma vivrà anche moltissime altre emozioni e non tutte positive. Innanzi tutto, a breve ci sarà il ritorno di Eugenia, la donna che Curro ha sempre considerato sua madre e a cui è molto legato. Purtroppo, per Curro arriverà un altro grande dolore perché la donna finirà nel mirino di Lorenzo che la porterà nuovamente alla pazzia.

Con la complicità di Leocadia, Lorenzo somministrerà a sua moglie dei farmaci che le faranno perdere di nuovo la ragione e le faranno compiere un gesto estremo. Eugenia si toglierà la vita al battesimo dei figli di Catalina, sotto gli occhi increduli e disperati del povero Curro che la vedrà spegnersi tra le sue braccia. L'unica nota positiva nella vita del giovane protagonista sarà Angela che non lo lascerà mai solo, neanche quando sarà lui a chiederle di rifarsi una vita. La ragazza andrà contro Leocadia e contro tutti e porterà avanti il suo amore con Curro di nascosto, ma anche questa parentesi di felicità sembrerà destinata a finire.

Lorenzo e Angela a un passo dall'altare

Nel finale della quarta stagione de La Promessa, Lorenzo sarà più cattivo che mai, soprattutto con Curro.

Pur di umiliarlo, l'uomo avrà un solo obiettivo: togliergli l'unica felicità che gli è rimasta. Il Capitano avrà una grossa arma dalla sua parte: sarà l'unico, infatti, a sapere che Leocadia ha assassinato Jana e la ricatterà per ottenere tutto ciò che vuole. Lorenzo imporrà il suo matrimonio con Angela che sarà a dir poco disperata per il suo futuro. La ragazza combatterà con tutte le sue forze, ma né lei, né Curro e neanche Alonso riusciranno a fermare la determinazione di Lorenzo che arriverà all'altare con la giovane. Il giorno delle nozze, Angela si alzerà e scriverà una lettera di addio al suo unico amore: Curro. La ragazza consegnerà la missiva a Pia raccomandandole di farla avere al valletto de La Promessa e poi assumerà una grossa quantità di farmaci per farla finita.

Nel frattempo, Lorenzo sarà a dir poco furioso per il ritardo della sposa e la tensione arriverà alle stelle. Curro leggerà la lettera disperata di Angela e capirà subito le sue intenzioni. Il giovane correrà nella stanza della sua amata e la troverà per terra, priva di sensi e con il falcone di medicinale vuoto. L'urlo di dolore di Curro chiuderà la stagione de La Promessa, lasciando il pubblico con l'amaro in bocca.

L'amore appena nato tra Angela e Curro

Nelle puntate de La Promessa in onda in Italia, tra Curro e Angela è appena nato l'amore. I due ragazzi si sono avvicinati sempre di più e si sono dichiarati i propri sentimenti quando Jana stava per morire. L'addio della ragazza ha unito ancora di più Angela e Curro che si sono sostenuti a vicenda in questo momento di dolore.

Poco dopo, però, Curro è stato ripudiato e adesso è diventato un valletto. Leocadia non può accettare che sua figlia rivolga anche solo la parola ad un servitore e quindi le ha imposto di troncare ogni rapporto con lui. Il calvario di questa coppia è appena iniziato, ma l'amore sarà sempre più forte di tutto e Angela e Curro faranno sognare i fan della soap.