Lope uscirà di scena e Teresa sarà sola e disperata nelle puntate della quinta stagione de La Promessa in onda in Spagna; a colpire sarà anche il ritorno di Margarita, l'unica che potrà tenere testa a Leocadia.

Le anticipazioni rivelano che ci saranno grandi cambiamenti al palazzo, a partire dall'assenza improvvisa di Lope. Per il momento si sa solo che il cuoco è andato via dopo qualcosa che è successo con Teresa. Quest'ultima si ritroverà a combattere con Vera e Pia che si limiteranno ad avere con lei solo rapporto professionali visto che è la governante, ma le negheranno la loro amicizia.

Curro e Angela più uniti che mai e lontani da La Promessa

Le anticipazioni della quinta stagione de La Promessa annunciano grandi cambiamenti per il palazzo dopo un breve salto temporale. Le storie dei De Lujan ripartiranno da un funerale, ma non si tratta di quello di Angela. Chi ha perso la vita? Nelle puntate iniziali della nuova stagione, questo non è chiaro, si sa solo che i De Lujan perderanno un membro della famiglia e Martina ne soffrirà terribilmente. Mentre tutti saranno in lutto, al palazzo arriverà Margarita che farà il suo ritorno in grande stile. La madre di Martina consolerà sua figlia, ma non perderà occasione di dimostrarsi una donna forte e per nulla disposta a piegarsi al potere.

Come era accaduto spesso con Cruz, Margarita attaccherà duramente Leocadia e tra le due donne ci sarà un battibecco che farà riemergere vecchie ruggini. La madre di Martina si rifiuterà di dormire sotto lo stesso tetto della signora De Figueroa, quindi alloggerà altrove. Nel frattempo, Curro sarà nascosto con Angela dopo averle salvato la vita. I due innamorati non saranno per nulla disposti a rinunciare alla loro felicità insieme, nonostante Lorenzo sia più agguerrito che mai perché pretenderà ancora di sposare la giovane.

Cosa è successo a Lope? Per il momento si sa solo che c'entra Teresa

Nella quinta stagione de La Promessa sarà evidente l'assenza di Lope. Il cuoco sparirà dalle scene in punta di piedi e si capirà che lui non c'è più solo dai discorsi dei suoi colleghi.

Il pubblico ritroverà una Teresa molto provata, perché il suo lavoro da governante le metterà troppe pressioni, ma non solo. Da un discorso tra Vera e il nuovo maggiordomo Cristobal si capirà che c'è stato qualcosa tra Teresa e Lope e questo ha provocato l'addio del cuoco. Cristobal dirà a Vera che anche Teresa avrebbe dovuto lasciare La Promessa. Pia e Vera non saranno più amiche della governante e Teresa si sentirà profondamente sola, come un tempo lo era stata Petra. La ragazza non farà altro che piangere e disperarsi, ma non sarà ancora chiaro cosa è successo tra lei e Lope: certamente tutto emergerà nel corso della nuova stagione.

Leocadia si è fatta carico delle spese del palazzo

Nelle puntate de La Promessa in onda in Italia, i De Lujan stanno cercando di rialzarsi dopo la morte di Jana e l'arresto di Cruz.

A sostenere la famiglia c'è la presenza di Leocadia che oltre ad ascoltare le preoccupazioni di Alonso lo sta aiutando concretamente. La donna, infatti, sta provvedendo alle spese del palazzo e grazie a lei finalmente i cuochi non dovranno risparmiare sul menu. Quello che nessuno immagina è che Leocadia non è affatto una donna caritatevole: il suo obiettivo è prendere il posto di Cruz all'interno della tenuta. Nel frattempo, Angela non ha voltato le spalle a Curro anche se è diventato un valletto. L'amore della ragazza per lui è sincero, ma Leocadia non ha nessuna intenzione di permettere a sua figlia di avvicinarsi di nuovo a lui.