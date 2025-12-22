Nel corso dei nuovi episodi de La Promessa, in onda dal 29 dicembre al 4 gennaio in prima visione su Rete 4, Alonso informerà Manuel, Catalina e Martina di essere stato costretto a ripudiare Curro e a declassarlo a semplice valletto pur di non farlo andare via. La decisione non piacerà a Leocadia, la quale minaccerà di abbandonare la tenuta.

Alonso informa tutti di aver ripudiato Curro

Catalina e Martina cercheranno di far cambiare idea a Manuel, dopo aver scoperto che ha intenzione di partire per l'Italia.

Lorenzo, intanto, farà in modo che Alonso confessi a tutti quanti di aver dovuto ripudiare Curro, suscitando le proteste dei più giovani.

Il marchese informerà suo figlio, Catalina e Martina che non ci sono alternative se non vuole perdere il titolo nobiliare. Manuel, a questo punto, litigherà con suo padre per convincerlo a tornare sui suoi passi, ma lui non vorrà sentire ragioni. Allo stesso tempo, Curro chiederà a Ramona di lasciare La Promessa durante le indagini sulla morte di Jana. Il giovane temerà che l'assassino della sorella possa uccidere anche loro.

Leocadia vuole abbandonare La Promessa

Le anticipazioni rivelano che i Lujan rimarranno destabilizzati quando scopriranno che Curro ha accettato di lavorare come valletto de La Promessa. Leocadia si risentirà con Alonso, dato che non ha cacciato il figliastro da casa. La donna, delusa, annuncerà che presto andrà via insieme a sua figlia Angela.

Successivamente, il sergente Burdina informerà Alonso che Cruz rischia la pena capitale. L'uomo consiglierà al marchese di trovare un buon legale che tuteli i diritti di sua moglie.

Infine, Romulo farà capire a Ricardo che Ana sta cercando di riconquistarlo. Santos apparirà convinto di un possibile ritorno di fiamma tra i suoi genitori.

Manuel e Maria hanno organizzato la veglia funebre di Jana nei locali della servitù

Nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, il Re di Spagna ha scelto di intervenire con il pugno duro, facendo recapitare una lettera ad Alonso. Il monarca ha informato il marchese di aver deciso di ritirargli il titolo nobiliare e di voler prendere lo stesso provvedimento anche nei confronti di Curro.

Una decisione che ha gettato Alonso nello sconforto, già provato da gravi difficoltà economiche. In questo contesto, Leocadia ha promesso di aiutarlo a risolvere la delicata situazione, gesto per il quale Alonso si è mostrato profondamente grato.

Manuel e Maria, invece, sono riusciti a organizzare la veglia funebre di Jana all’interno dei locali della servitù. Alonso ha però imposto un veto definitivo sul luogo della sepoltura della giovane, impedendo che venga tumulata nella tomba di famiglia.