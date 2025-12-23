Il ritorno di Jana con suo figlio a La Promessa è una fake news che sta alimentando false speranze nei fan della soap spagnola: la protagonista non ha simulato la sua morte e dalle trame tutto questo sarà sempre più chiaro.

Le anticipazioni rivelano che presto il corpo di Jana sarà riesumato e questo dovrebbe mettere a tacere le false notizie. Sarò Curro a seguire le orme di sua sorella e a far sognare il pubblico con un amore disperato e osteggiato per Angela. Leocadia, intanto, guadagnerà sempre più potere all'interno della famiglia e nessuno sospetterà che è lei la colpevole della morte di Jana.

Jana non tornerà più a La Promessa: lei e il suo bambino sono deceduti

L'addio di Jana ha scosso La Promessa e porterà a una serie di cambiamenti che daranno vita a nuove trame nelle prossime puntate della soap. Alcune fake news hanno alimentato la speranza dei fan con un ritorno di Jana e il suo bambino al palazzo, ma questo non succederà mai. Le trame delle prossime puntate non lasceranno spazio ad alcun dubbio sulla morte di Jana: presto, infatti, Pia riesumerà il corpo della sua amica per indagare sulle cause che hanno portato alla sua fine. Si scoprirà che Jana non è morta a causa del proiettile con cui è stata colpita, ma è stata avvelenata in un secondo momento, proprio quando le sue condizioni stavano migliorando.

Ad architettare tutto è stata Leocadia che ora può cantare vittoria visto che si è sbarazzata di Cruz, in prigione come unica colpevole del delitto di sua nuora. La donna approfitterà dell'assenza della padrona di casa per avvicinarsi ad Alonso e guadagnare la sua stima. Leocadia punta a prendere il posto di Cruz e ci riuscirà: di fatto detterà legge al palazzo perché sarà lei a salvare La Promessa dalla crisi economica che sta attraversando.

Il triste destino di Curro che seguirà le orme di Jana

Le anticipazioni de La Promessa provenienti dalla Spagna annunciano che a prendere spazio nelle trame sarà Curro. Il ragazzo, declassato a lacchè dopo il ripudio di Alonso, vivrà una vita piena di ostacoli, proprio come era capitato a sua sorella Jana.

Come lei, Curro porterà avanti un amore impossibile per Angela che ricambierà i suoi sentimenti ma non potrà vivere il suo sogno a causa delle differenze sociali. Leocadia non approverà la relazione di sua figlia e Curro e dovrà anche sottostare ai ricatti di Lorenzo. Quest'ultimo terrà in pugno la nuova padrona di casa minacciando di denunciarla per la morte di Jana. In questo modo, Lorenzo riuscirà ad ottenere la mano di Angela, disperata alla sola idea di sposare un uomo tanto crudele. Nel mirino di Leocadia, inoltre, ci sarà anche Catalina che con le sue idee progressiste rappresenterà un grande ostacolo.

Il precedente di Pia ha alimentato false notizie

Nelle puntate future de La Promessa, la verità sulla morte di Jana tarderà ad arrivare.

Attraverso un flashback si scoprirà che è stata Leocadia a toglierle la vita, ma la giustizia sarà ancora un traguardo lontano. Nessuno, infatti, nelle puntate in onda in Spagna, sospetta minimamente di lei. Le fake news che stanno illudendo molti fan, affermano che Jana tornerà ricca e con il suo bambino tra le braccia, ma si tratta di un'eventualità impossibile da realizzarsi. Ad alimentare queste finte trame è stato sicuramente il precedente di Pia che tempo fa ha simulato la sua morte per sfuggire alle violenze di suo marito Gregorio. In quel caso, tuttavia, la donna non era stata seppellita, né il suo corpo era stato esposto.