Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano un nuovo matrimonio che verrà celebrato alla tenuta. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, Romulo convolerà a nozze con Emilia e, dopo essersi sposato, lascerà il palazzo del marchese de Lujan. Petra, intanto, si opporrà alla partecipazione della servitù alle nozze, mentre Lope escogiterà un piano con Vera per recarsi di nascosto a casa della sua fidanzata.

Romulo ed Emilia si sposano

Dopo essersi ritrovati dopo anni, Romulo ed Emilia coroneranno il loro sogno d’amore e organizzeranno il loro matrimonio a La Promessa.

Tutti si prepareranno a celebrare le nozze imminenti tra il maggiordomo e la sua compagna, ma Petra vorrà impedire alla servitù di prendere parte alla cerimonia. Tuttavia, gli sposi adotteranno un escamotage per permettere ai colleghi di Romulo di presenziare alla festa. Dopo la celebrazione del rito e i festeggiamenti, per Romulo arriverà il momento di salutare i signori e i colleghi e lasciare la tenuta insieme a sua moglie. Catalina accompagnerà il maggiordomo al piano superiore per l’ultimo omaggio che i suoi datori di lavoro vorranno riservargli.

Lope si intrufola a casa di Vera

Nel frattempo, Lope si preparerà a introdursi furtivamente a casa dei duchi De Carril, i genitori di Vera. Sarà proprio quest’ultima a fornire al suo fidanzato le istruzioni utili per muoversi a palazzo e gli darà indicazioni anche su come comportarsi.

Lope sarà in dubbio fino all’ultimo se intrufolarsi o meno a casa dei futuri suoceri, ma alla fine vorrà portare a termine la missione. Tuttavia, una volta arrivato a palazzo, sembrerà che tutto stia andando per il verso giusto, finché non emergerà il primo problema: Gonzalo non sarà a casa, ma ci sarà Federico, il figlio del duca e fratello di Vera. Lope incontrerà poi il duca De Carril, suo suocero, che non saprà minimamente chi abbia di fronte e inizierà a sottoporlo a un vero e proprio terzo grado. Ci sarà però Amalia, che invece conosce bene il fidanzato di Vera: riconoscerà il cuoco de La Promessa e scongiurerà così il peggio. Amalia, tuttavia, vorrà sapere da Lope la motivazione che lo ha spinto a entrare di nascosto in casa sua.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Jana è morta

Nei precedenti episodi de La Promessa andati in onda su Rete 4, Jana è stata ferita da un colpo di arma da fuoco. Manuel ha trovato la consorte a terra in una pozza di sangue e ha chiamato subito i soccorsi. È stato poi Curro a cercare un medico, il quale ha rivelato che Jana versava in gravi condizioni. Tuttavia, il dottore ha dato qualche speranza in seguito, poiché ha stabilito che il proiettile non aveva colpito alcun organo vitale e che quindi la ragazza e il bambino che portava in grembo erano salvi. Successivamente, però, la situazione è precipitata improvvisamente e per Jana non c’è stato nulla da fare. Exposito ha infatti perso la vita, lasciando tutti sgomenti. Mentre Curro e Manuel sono rimasti sconvolti, Cruz è stata arrestata poiché ritenuta colpevole del delitto.