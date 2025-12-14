Rete 4 offrirà ai fan de La Promessa una serata speciale con un doppio appuntamento. Sabato 20 dicembre, oltre al consueto episodio in onda alle 19:40, la rete trasmetterà anche una puntata straordinaria in prima serata alle 21:40. Una scelta che accompagna le vicende più intense della serie, con protagonista Jana Exposito, rimasta gravemente ferita in una sparatoria. Ci sarà quindi spazio per seguire l’evoluzione della sua drammatica vicenda e scoprire quali conseguenze avrà il terribile attentato sulla tenuta e su tutti i personaggi coinvolti.

Doppio episodio de La Promessa il 20 dicembre su Rete 4

La serata di sabato 20 dicembre si trasformerà in un vero evento televisivo. Rete 4 ha deciso di arricchire la programmazione con un doppio appuntamento de La Promessa, offrendo al pubblico non solo l’episodio consueto delle 19:40, ma anche una puntata speciale in prima serata alle 21:40. Un’occasione che permetterà agli spettatori di seguire più da vicino gli sviluppi della trama, caratterizzata da tensione e colpi di scena. Al centro della storia ci sarà Jana Exposito, la cui vita è in bilico dopo la sparatoria che ha sconvolto la tenuta e i suoi protagonisti.

L’uscita di scena di Jana Exposito

Il doppio appuntamento è stato pensato per accompagnare un momento cruciale della soap: l’uscita di scena di Jana Exposito.

La protagonista, presente fin dalla prima puntata de La Promessa, sarà al centro della puntata serale, che metterà in evidenza le conseguenze della sparatoria e il dolore dei personaggi che la circondano. Rete 4 ha scelto di rendere questa svolta narrativa un evento imperdibile per gli appassionati italiani, proprio come già accaduto in Spagna qualche mese fa, quando la serie dedicò un episodio speciale alle vicende più delicate e drammatiche, segnando uno dei momenti più intensi della storia.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Cruz ha scoperto che Jana è la figlia di Dolores

Nelle puntate precedenti de La Promessa andate in onda su Rete 4, Jana ha rivelato a Leocadia le sue origini, per poi confidare alla marchesa la sua vera identità.

Tale confessione ha gettato Cruz nel panico, mentre una nuova verità è giunta anche all’orecchio di Alonso. Il marchese ha avuto un incontro emozionante con Curro, che ha sempre creduto essere suo nipote, figlio di Eugenia e Lorenzo. Tuttavia, Curro ha svelato di essere in realtà Marcos, il figlio avuto da Dolores. La rivelazione ha portato Alonso ad abbracciare e piangere il figlio appena ritrovato. Non solo: Curro ha anche rivelato che Jana è in realtà Mariana, la figlia maggiore di Dolores. Intanto, Pia è rimasta sconvolta dopo aver scoperto che Ricardo e Ana si sono baciati, senza sapere però che per il suo compagno quell’avvicinamento alla moglie non ha avuto alcun significato. Spazio anche alle vicende di Petra, infastidita dalla presenza della madre di Santos a palazzo, verso la quale ha mostrato una forte gelosia.