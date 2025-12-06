Curro minaccerà Cruz per costringerla a rinunciare alle nozze combinate nella puntata de La Promessa di venerdì 12 dicembre: "Dirò ad Alonso che sono suo figlio".

Le anticipazioni rivelano che Curro avrà intenzione di usare tutte le armi a sua disposizione per evitare di sposare una donna che non ama. Nel frattempo, Maria e don Samuel chiariranno l'equivoco con il conte e venderanno il vaso da parte di Catalina. Infine, Marcelo saluterà tutti i suoi amici e Teresa prima di lasciare il palazzo.

Il duro scontro tra Cruz e Curro

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che il castello di bugie di Cruz ad Alonso vacillerà pericolosamente.

Curro e Jana saranno sempre più confusi sul da farsi, anche perché Leocadia e Cruz continueranno ad accusarsi a vicenda della morte di Dolores. I due fratelli converranno che per il momento sarà meglio aspettare per capire chi sta mentendo. Curro, però, si concentrerà sulla sua vita e non avrà nessuna intenzione di lasciare che Cruz combini il suo matrimonio con la figlia dei duchi. A questo proposito, il signorino affronterà duramente la marchesa, dicendole a chiare lettere che lui non sposerà mai una donna che non ama. Cruz sarà quasi divertita dalla determinazione di Curro e mostrerà di non avere alcuna paura di lui, ma all'improvviso le cose cambieranno. Il ragazzo sarà agguerrito e minaccerà Cruz: "Dirò ad Alonso che sono suo figlio e anche cosa hai fatto a mia madre Dolores".

A quel punto, la marchesa inizierà a tremare, ma non potrà rinunciare al suo piano per salvare La Promessa. La donna saprà bene che le nozze sarebbero l'unico modo per non affondare del tutto.

L'addio commovente di Marcelo a Teresa

Successivamente, il conte de Monteverde crederà alla buona fede di Maria e Don Samuel. L'uomo parlerà con Adriano che garantirà per loro e gli racconterà che conosce bene la cameriera perché ha lavorato a lungo nella tenuta dei De Lujan. Il conte si scuserà con Maria e Don Samuel per averli scambiati per ladri e accetterà di acquistare il prezioso vaso consegnato da Catalina.

A La Promessa, intanto, per Marcelo arriverà il momento di salutare tutti prima di partire.

Il ragazzo darà un grande abbraccio a Teresa che si separerà da lui in lacrime.

Perché il vaso de La Promessa è stato acquistato dal conte?

Nelle puntate precedenti de La Promessa, Catalina ha sorpreso don Samuel rubare un vaso dal palazzo e lo ha rimproverato. Il parroco, tuttavia, è stato sincero e ha spiegato a Catalina che voleva solo aiutare i poveri del rifugio vendendo un oggetto che a malapena viene guardato. La figlia di Alonso non ha potuto ignorare la richiesta di aiuto di don Samuel e ha deciso di essere clemente. Catalina ha chiesto a Maria e al prete di recarsi dal conte de Monteverde, certamente interessato al prezioso articolo. La donna, però, ha precisato che solo la metà del ricavato dalla vendita sarebbe andato ai poveri, mentre la parte rimanente sarebbe servita per aiutare il personale de La Promessa.