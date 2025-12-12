Angela darà una pessima notizia alla servitù nella puntata de La Promessa di mercoledì 17 dicembre: "Hanno sparato a Jana", dirò in lacrime, "Lotta tra la vita e la morte".

A quel punto Simona e i suoi colleghi si daranno subito da fare per aiutare Jana. Pia sarà disperata, mentre la notizia arriverà anche ai piani alti. Alonso sarà deciso a chiamare la polizia, ma Cruz e Lorenzo si opporranno. Questo creerà l'ennesimo litigio tra Leocadia e la sua ormai ex amica che la accuserà di intromettersi in affari che non la riguardano.

Tragedia a La Promessa: Jana vittima di un agguato

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Manuel troverà Jana per terra e gravemente ferita. Il marchesino si accorgerà subito della serietà della situazione a causa del tanto sangue e noterà che è stata colpita da un proiettile. Manuel correrà a gridare aiuto prima di tornare accanto alla sua amata, provando a tamponare la ferita. Il primo ad arrivare sarà Curro che, stordito dalla situazione resterà immobile per qualche secondo e poi chiederà disperatamente ad Angela di sostenerlo. La ragazza andrà subito in cucina e interromperà l'armonia di Simona e Candela con la tragica notizia: "Presto", urlerà, "Datemi acqua e panni puliti". Le cuoche penseranno che Catalina sia in procinto di partorire, ma la realtà sarà ben peggiore.

"Hanno sparato a Jana"; dirà Angela in lacrime, "E ha perso molto sangue". Simona non riuscirà a credere alla parole della ragazza che ripeterà: "Jana sta lottando tra la vita e la morte". La servitù de La Promessa si darà subito da fare per far bollire più acqua possibile e sterilizzare i panni, mentre Pia preparerà la stanza per il medico. L'agitazione sarà palpabile e la governante non potrà trattenere le lacrime.

Scontro acceso tra Cruz e Leocadia

Nella puntata de La Promessa di mercoledì 17 dicembre, Leocadia parlerà a tutta la famiglia di quello che sta succedendo. "Ha perso molto sangue ed è molto debole, ma è viva", dirà a Cruz che tirerà un sospiro di sollievo. La marchesa sarà molto dispiaciuta, ma quando Alonso dirà che vuole chiamare la polizia si opporrà con forza.

Lorenzo appoggerà sua cognata, dicendo che sarebbe l'ennesimo scandalo, ma il marchese non si lascerà convincere. Non mancherà uno scontro con Leocadia che ancora una volta si intrometterà nella discussione dicendo a Cruz che non dovrebbe avere paura della polizia.

Chi è stato a sparare a Jana?

Nelle puntate precedenti de La Promessa, le trame hanno insinuato più di un dubbio sul possibile assassino di Jana. In evidenza c'è Cruz che da sempre odia sua nuora e ha litigato con lei sino a qualche ora prima dello sparo. La marchesa avrebbe più di un motivo per volersi sbarazzare di Jana e l'ultimo in ordine di tempo è la partenza della giovane donna con Manuel in Italia. Cruz, però, non è l'unica nemica di Jana.

Nei giorni scorsi, infatti, Petra ha saputo che Jana avrebbe denunciato alla polizia la morte sospetta di Tomas in cui lei era direttamente coinvolta. Anche la governante, quindi, rientrerebbe tra i sospettati. Infine, secondo le trame andate in onda fino ad oggi, c'è Lorenzo che è arrivato quasi a colpire Jana durante un acceso litigio. A muovere i fili di tutto, intanto, c'è l'insospettabile Leocadia.