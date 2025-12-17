Manuel rinnegherà Cruz davanti alla famiglia nella puntata de La Promessa di domenica 21 dicembre: "Non sei mia madre", dirà freddamente prima di dirle addio.

Le anticipazioni rivelano che Burdina concederà a Cruz qualche minuto per salutare la famiglia. Nessuno dei De Lujan, però, le tenderà una mano. Manuel dirà a sua madre che da quel momento in poi si comporterà come se non la conoscesse.

Il momento più doloroso di sempre per Cruz

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che per Cruz arriverà la fine e andrà in carcere. Le accuse per lei saranno molto pesanti, perché sarà considerata l'unica responsabile della morte di Jana.

Burdina non permetterà alla marchesa di andare alla funzione di sua nuora, ma subito dopo la accompagnerà alla carrozza per portarla in prigione. Per Cruz saranno momenti interminabili, in cui si renderà conto di essere sola come non mai. La marchesa scenderà in salotto vestita di nero e troverà tutta la famiglia, ancora in lacrime per Jana. Burdina concederà alla marchesa qualche minuto per salutare la sua famiglia e si farà avanti Manuel. "Vuoi salutare tua madre?" dirà Cruz, fiduciosa che almeno lui creda alla sua innocenza. "Non sei mia madre", dirà seccamente il marchesino, "Mi sono avvicinato solo per esprimere tutto il mio disprezzo". Cruz non riuscirà a sopportare tanta sofferenza, ma parlerà a suo figlio con il cuore in mano: "Credimi, mi dispiace tanto per Jana, non sono stata io ad ucciderla".

Le lacrime di Cruz non sfioreranno minimamente Manuel che continuerà ad offenderla: "Da oggi in poi risponderò che non ti conosco se qualcuno mi chiederà di te".

La solitudine di Cruz al suo addio a La Promessa

Nella puntata de La Promessa di domenica 21 dicembre, Cruz riceverà un duro colpo da Manuel che la rinnegherà come madre. La donna chiederà un po' di comprensione, ma soprattutto ribadirà la sua innocenza a gran voce. "Martina, neanche tu mi credi?" chiederà piangendo a sua nipote che l'ha sempre sostenuta. Neanche la ragazza, però, si sentirà di dare una parola di conforto a sua zia. Cruz sarà ammanettata e portata via da Burdina che la farà salire sulla carrozza. Da qui, la marchesa guarderà per l'ultima volta negli occhi Alonso, supplicandolo di prendere in considerazione le sue parole.

Il marchese, però, non potrà fare altro che provare vergogna e imbarazzo per sua moglie.

Il risveglio di Jana e la speranza in Curro e Manuel

Nelle puntate precedenti de La Promessa, Jana si è risvegliata mentre era con Curro. La speranza è tornata prepotente nei cuori di tutti, anche perché il medico ha detto che il peggio era passato. Manuel e suo fratello si sono presi cura di Jana restando sempre al suo capezzale, eppure questo non è bastato. La ragazza ha avuto un improvviso peggioramento con una crisi respiratoria che è stata fatale. Cosa è successo allora? Cruz era rinchiusa, quindi non ha potuto agire in nessun modo. Tutti ignorano che la vera assassina è ancora al palazzo ed è Leocadia.