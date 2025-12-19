Manuel escluderà Alonso e Lorenzo dal funerale di Jana nella puntata de La Promessa di lunedì 22 dicembre.

Le anticipazioni rivelano che Manuel riterrà ipocrita una partecipazione di Alonso all'addio di Jana, visto che l'uomo si è rifiutato di seppellirla nella tomba di famiglia. Il marchesino non gradirà neanche Lorenzo che ha sempre disprezzato la sua amata moglie.

La dura decisione di Manuel lo allontanerà da Alonso

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che per Manuel e suo padre arriverà uno scontro senza precedenti. Alonso riceverà una lettera dalla casa reale che vuole revocare il titolo di marchese.

Questo ammonimento farà tremare il padrone di casa che sarà costretto a dire a Manuel che Jana non potrà essere seppellita nella tomba di famiglia. Alonso spiegherà a suo figlio che c'è in ballo il marchesato, ma Manuel sarà a dir poco furioso con suo padre. A far calmare il marchesino ci penserà Maria che riuscirà a convincerlo che Jana non avrebbe certo desiderato riposare in eterno con i marchesi. Manuel si calmerà e tornerà da suo padre per dirgli con disprezzo che si occuperà personalmente del funerale di sua moglie. "Jana non vuole persone false" dirà, "Non voglio te e Lorenzo al funerale". Manuel ricorderà ad Alonso l'importanza del giudizio del re, rimarcando le priorità di suo padre.

Alonso proverà a dire a suo figlio che lui dovrebbe presenziare in quanto suocero della defunta, ma Manuel sarà durissimo con lui. "Sarebbe un gesto ipocrita", chiuderà il marchesino.

L'addio a Jana da parte di tutti gli abitanti de La Promessa

Nella puntata de La Promessa di lunedì 22 dicembre, ci sarà l'addio definitivo a Jana da parte di tutte le persone che la amavano. Come deciso da Manuel, saranno presenti tutti gli ex colleghi e amici di Jana e ci saranno Catalina, Martina e Curro, ma non ci sarà posto per il marchese. La funzione sarà celebrata da Don Samuel che inviterà i presenti ad intervenire per ricordare la defunta. Il discorso di Manuel ripercorrerà tutta la vita della sua amata e farà commuovere tutti.

Quando il funerale terminerà, Curro incontrerà Ramona che lo incoraggerà a lottare per fare chiarezza sulla tragica morte di sua sorella.

Gli ultimi istanti di vita di Jana

Nelle scorse puntate de La Promessa, Jana si è svegliata e ha riacceso la speranza nel cuore di Curro e di tutti gli altri. Purtroppo, però, la felicità ha lasciato spazio alla disperazione nel giro di poche ore. La situazione di Jana è precipitata all'improvviso e la ragazza è morta tra le braccia di Manuel. Burdina ha arrestato la marchesa e l'ha portata in carcere, ma Curro ha confidato che crede nell'innocenza di Cruz. Il ragazzo è certo che il vero colpevole della morte di Jana è libero e vive indisturbato a La Promessa. Nel frattempo, i giornali hanno riportato la notizia che Alonso ha un figlio illegittimo e che si tratta di Curro.