Alonso comunicherà alla famiglia che Curro dovrà lasciare La Promessa nella puntata di lunedì 29 dicembre e tutti saranno contrari a questa decisine.

Le anticipazioni rivelano che la famiglia De Lujan inizierà a disgregarsi. Dopo l'addio di Jana e Cruz, Manuel annuncerà il suo trasferimento in Italia verso una nuova vita. A scuotere tutti, però, sarà la notizia della prossima partenza di Curro, ripudiato da Alonso per evitare di perdere il marchesato.

Lorenzo continuerà a provocare Curro dopo il ripudio

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Alonso ripudierà Curro e gli chiederà di lasciare il palazzo.

La notizia non si diffonderà subito: il marchese si confiderà prima con Lorenzo. Al Capitano, Alonso spiegherà che l'unica possibilità che aveva per salvare il marchesato era rinunciare alla paternità di Curro. Per Lorenzo sarà un grande piacere provocare quello che per diversi anni è stato il suo figlio adottivo. L'uomo raggiungerà Curro in giardino e lo troverà in lacrime, ma questo non fermerà il suo sarcasmo. "Pensavo che te ne fossi andato senza salutare", dirà, "Tuo padre non ha perso l'occasione per liberarsi di te". Lorenzo ricorderà a Curro tutte le volte in cui ha elogiato Alonso a discapito suo, ma il ragazzo ribadirà il suo pensiero. "Ti penti di aver rinunciato al mio titolo?", chiederà ancora il Capitano facendo infuriare Curro che se ne andrà deluso e ferito.

Il giovane andrà a Lujan da Ramona che si dirà disposta ad ospitarlo per tutto il tempo necessario. Nel frattempo, al palazzo ci sarà un pranzo tutt'altro che sereno. Manuel comunicherà alla famiglia la sua intenzione di trasferirsi in Italia e non avrà l'appoggio di nessuno. Leocadia gli ricorderà che andare lontano servirà solo ad accentuare il suo dolore, perché non ci sarà nessuno a sostenerlo.

Manuel pronto a una nuova vita lontano da La Promessa

Nella puntata de La Promessa di lunedì 29 dicembre, Manuel spiegherà alla famiglia che non può più restare al palazzo. "Qui tutto mi ricorda Jana", dirà, "E poi in Italia avrà tanto lavoro e poco tempo per pensare". Lorenzo approfitterà della situazione per rendere tutti partecipi di quello che è successo a Curro.

"Alonso, vuoi parlarne tu?" dirà mettendo in imbarazzo il marchese. Il ragazzo prenderà la parola: "Devo andare via da La Promessa", dirà a Manuel e Martina che non riusciranno a capire il motivo di questa decisione. Sarà Alonso a chiarire la situazione e le reazioni dei commensali saranno pessime nei suoi confronti.

Perché Alonso rischia di perdere il marchesato?

Nelle puntate precedenti de La Promessa, mentre tutti erano preoccupati per l'agonia di Jana, Leocadia ha potuto agire indisturbata. La donna ha rivelato alla stampa che Curro è il figlio illegittimo di Alonso e dopo qualche giorno il quotidiano hanno reso pubblica la notizia. Le prime pagine dei giornali hanno riportato tutta la storia di Curro inclusa la relazione clandestina di Dolores e Alonso e il suo legame con Jana.

Per il marchese è stato l'ennesimo scandalo e la corona non è rimasta indifferente a tutto questo. Alonso ha ricevuto una lettera dalla Casa Reale che ha messo a rischio il suo marchesato e tutto ciò che ha costruito in una vita.