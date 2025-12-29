Leocadia detterà legge a La Promessa nelle puntate dal 5 al 12 gennaio: la donna ordinerà un nuovo menu più raffinato e nessuno potrà opporsi.

Le anticipazioni rivelano che Petra proverà a tenere testa a Leocadia difendendo la memoria di Cruz. Successivamente, però, la governante dovrà tacere perché Romulo le dirà che è lei a pagare tutto al palazzo. Nel frattempo, Lope porterà al palazzo Antonio, il figlio di Simona che recupererà dalla strada in pessime condizioni. Don Samuel e il ragazzo nasconderanno Antonio in una delle stanze della servitù per aiutarlo.

Petra costretta ad accettare i cambiamenti di Leocadia

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Leocadia inizierà a prendersi sempre più spazio all'interno della tenuta. La donna, infatti, convocherà Petra per informarla di alcuni cambiamenti nel servizio. Leocadia imporrà alla governante un nuovo menu: "La cucina ha bisogno di un tocco più raffinato", dirà a Petra e Lope. Il cuoco non batterà ciglio, ma la governante non prenderà affatto bene l'iniziativa di Leocadia. "Il menu lo decide la padrona di casa", dirà Petra " E i cuochi eseguono". La signora De Figueroa insisterà nella redazione di un menu con la collaborazione di Lope e quando Petra tenterà ancora di opporsi sarà ancora più chiara: "Cruz non c'è più".

Leocadia inviterà Lope a mettersi subito all'opera e gli spiegherà che vorrebbe più spazio per le verdure. Il cuoco consiglierà alla signora dei piatti particolari che lei approverà con entusiasmo. Petra sarà costretta a tacere, ma appena ne avrà occasione esporrà a Romulo le sue opinioni. La governante avrà da ridire sugli ordini di Leocadia che non ha nessun titolo all'interno del palazzo. Il maggiordomo, però, inviterà Petra ad eseguire quanto le verrà chiesto, anche perché Leocadia contribuisce attivamente all'economia de La Promessa.

Il figlio di Simona si nasconderà a La Promessa ma lei non lo saprà

Nelle puntate de La Promessa dal 5 al 12 gennaio, Leocadia metterà le cose in chiaro con Petra e le farà capire che non può mettere becco nelle sue decisioni.

La governante si scuserà e si impegnerà a restare al suo posto da quel momento in poi. Ci sarà spazio anche per un nuovo personaggio, Antonio, il figlio di Simona. Il ragazzo si troverà al villaggio di cui si occupa don Samuel e rivedrà Candela. La donna lo riconoscerà subito, ma non dirà nulla al parroco del suo passato. Qualche giorno dopo, Antonio arriverà a La Promessa in pessima condizioni dopo una rissa. A portarlo al palazzo sarà Lope che chiederà subito l'aiuto di don Samuel che lo riconoscerà e lo terrà nascosto in una delle stanze della servitù. Simona, però, non avrà idea del fatto che suo figlio sia più vicino di quanto pensi.

La storia dolorosa di Simona e dei suoi figli

Nella scorsa stagione de La Promessa, è emersa la storia dolorosa di Simona e dei suoi figli.

La cuoca ha affidato Antonio e Virtudes a una cugina quando erano molto piccoli, per tenerli lontani dalle violenze di suo marito. Simona ha sofferto tanto per questa separazione e solo dopo molti anni ha potuto riabbracciare Virtudes. La ragazza, anche se a fatica e dopo diversi chiarimenti, ha deciso di dare un'altra possibilità a sua madre. Antonio, invece, ha rinnegato Simona perché è convinto di essere stato abbandonato senza un valido motivo.