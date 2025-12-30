Alonso riceverà un biglietto che lo sconvolgerà nella puntata de La Promessa di mercoledì 7 gennaio: "Manuel se n'è andato", dirà distrutto a Lorenzo.

Le anticipazioni rivelano che tutti penseranno che Manuel si sia trasferito in Italia, ma in realtà sarà molto vicino. Il marchesino, infatti, trascorrerà qualche giorno da Antonio e Nica, nel posto in cui lui e Jana sono stati felici. Maria, invece, avrà un malore e resterà nella sua stanza senza presentarsi al lavoro. I suoi colleghi si organizzeranno in modo che Petra non si accorga della sua assenza.

Il grande dolore di Manuel e Maria per Jana

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Manuel sarà profondamente colpito dagli ultimi eventi che hanno travolto la sua famiglia. Oltre alla morte di Jana e di suo figlio, infatti, il marchesino dovrà anche sopportare il ripudio di Curro e non ne potrà più. I contrasti con Alonso saranno all'ordine del giorno e Manuel si chiuderà nella sua stanza, a pensare e piangere senza alcuna speranza. Curro busserà alla sua porta per servigli il tè e lui, pensando che sia un servitore qualunque, lo caccerà in malo modo. Sentire suo fratello rivolgersi a lui in modo formale ferirà molto Manuel che gli risponderà con rabbia: "Basta con questa farsa, sei mio fratello" , gli dirà.

Curro, tuttavia, non potrà fare altro che osservare le regole imposte da Alonso e manterrà le distanze. L'indomani, non ci sarà più traccia del marchesino all'interno del palazzo e questo desterà una certa preoccupazione. Per il marchese arriverà l'ennesima delusione, perché proprio mentre starà discutendo con Lorenzo dell'intenzione di Manuel di trasferirsi in Italia, riceverà un biglietto. Vedendo Alonso cambiare faccia, il Capitano chiederà cosa sia successo, ipotizzando che si tratti di una lettera di Cruz. "Manuel se n'è andato", dirà Alonso con un filo di voce, convinto di aver perso per sempre anche suo figlio.

Maria non si presenterà al lavoro a La Promessa

Nella puntata de La Promessa di mercoledì 7 gennaio, Alonso penserà che Manuel si trovi in Italia.

In realtà, il ragazzo andrà a trovare Antonio e Nica e darà loro la pessima notizia della morte di Jana. "Volevo tornare nel posto in cui sono stato felice con lei", dirà Manuel chiedendo ospitalità per un paio di giorni. Antonio e sua moglie saranno ben felici di accogliere il marchesino: "Ti aiuteremo come potremo", prometteranno. Nel frattempo Maria non si presenterà al lavoro e resterà nella sua stanza dopo lo svenimento. Come sempre, la ragazza avrà il sostegno dei suoi colleghi. Vera, Teresa e Lope si daranno da fare per evitare che Petra si accorga dell'assenza della loro collega, già più volte rimproverata dalla governante.

Il sogno di Jana e Manuel stava per realizzarsi

Nelle puntate precedenti de La Promessa, Jana e Manuel hanno deciso di trasferirsi in Italia per salvare la tenuta.

Grazie alla sua conoscenza degli aerei, Manuel ha trovato lavoro a Milano in un'azienda di un amico per progettare velivoli. I De Lujan non hanno preso bene questa decisione, tanto che Cruz si è scontrata più volte con Jana. La tragica morte della ragazza ha congelato tutto, ma Manuel non ha abbandonato l'idea di partire da solo. Il marchesino ha spiegato alla sua famiglia che a La Promessa tutto gli ricorda sua moglie e andare via potrebbe fargli solo bene. Alonso, però, ha chiesto a suo figlio di restare e non affrontare tutto il dolore da solo.