Ricardo e Ana si baceranno nella puntata de La Promessa di martedì 9 dicembre e Santos assisterà alla scena, sognando la sua famiglia unita. Le anticipazioni rivelano che Ricardo si farà prendere dalla nostalgia, ma si pentirà quasi subito del bacio. L'uomo parlerà con Ana e le spiegherà che i suoi sentimenti sono cambiati e il riavvicinamento è stato un errore. Santos, intanto, andrà a raccontare ai colleghi di aver visto i suoi genitori baciarsi. Infine, Jana metterà alle strette Cruz accusandola di aver ucciso sua madre e Tomas.

Le gravi accuse di Jana alla signora de La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Jana metterà alle strette Cruz accusandola di aver tolto la vita a sua madre e a Tomas. La marchesa sarà impassibile e tenterà di addossare la colpa a Leocadia, spiegando alla ragazza che fa male a fidarsi di lei. Nel frattempo, Ana andrà da Ricardo per ringraziarlo della sua premura nei suoi confronti. La donna sottolineerà il fatto che quando ha avuto un malore, Ricardo l'ha riaccompagnata a casa e si è preoccupato che stesse meglio prima di lasciarla sola. Il maggiordomo de La Promessa le dirà che avrebbe fatto tutto questo per chiunque, ma lei farà leva sui ricordi. Ana ripenserà a quando lei e Ricardo si sono fidanzati e riuscirà a toccare le corde giuste, tanto che tra lei e il maggiordomo scatterà un bacio.

Santos osserverà la scena con il cuore pieno di felicità, convincendosi sempre più che i suoi genitori presto torneranno insieme.

Ricardo prenderà le distanze da Ana, ma Santos ricomincerà a sperare

Nella puntata de La Promessa di martedì 9 dicembre, Ricardo si pentirà subito del bacio e metterà le cose in chiaro con sua moglie. Il maggiordomo spiegherà che i suoi sentimenti sono cambiati e non prova più amore per Ana, ma lei insisterà, dicendogli che Santos sarebbe molto felice se tornassero insieme. Il maggiordomo ci terrà a precisare che sarà meglio non alimentare false speranze nel ragazzo e Ana non potrò fare altro che rispettare la sua decisione. Santos non riuscirà a contenere la sua felicità e andrà subito in cucina a raccontare ai colleghi del bacio che ha visto.

Candela e Simona saranno molto stupite, ma lui ricorderà a tutti che Ana e Ricardo sono marito e moglie e quindi è normale che tra loro ci sia qualcosa di importante.

Il sogno di Santos: la famiglia unita che non ha mai avuto

Nella scorsa stagione de La Promessa, Santos era convinto che sua madre fosse morta da anni, come le aveva raccontato Ricardo. Solo dopo una lunga ricerca e grazie a Cruz e Petra, il ragazzo ha scoperto che Ana era viva ed è andato a cercarla. Per Santos è stata una grande gioia, ma questo lo ha portato ad odiare ancora di più Ricardo, colpevole di avergli mentito per anni. Superati i primi litigi, il ragazzo è riuscito a fare avere un confronto tra Ana e Ricardo e ora spera che i due tornino insieme.

Santos si è convinto che ad ostacolare la relazione sia la presenza di Pia. Per metterla a tacere, il ragazzo non ha esitato a minacciare la donna: "So che hai ucciso il Barone de Linaja", ha detto intimandole di stare lontana da Ricardo.