Manuel troverà Jana in fin di vita, colpita da uno sparo nelle puntate de La Promessa dal 15 al 21 dicembre: la disperazione prenderà il sopravvento e le indagini si concentreranno su Cruz.

Le anticipazioni rivelano che Jana avrà una discussione con Cruz, Leocadia e Lorenzo perché sarà decisa ad andare alla polizia per capire cosa sia successo a sua madre Dolores. La sera stessa, qualcuno premerà il grilletto contro la ragazza. Manuel e Curro saranno sconvolti, ma anche Cruz sarà distrutta dalla situazione: per tutti, infatti, sarà la maggiore sospettata ma lei griderà a gran voce la sua innocenza.

Il primo e atteso bacio di Angela e Curro

Le anticipazioni de La Promessa annunciano una settimana cruciale in cui verranno svelate diverse verità che culmineranno in un evento tragico. Jana sarà decisa a fare giustizia e non si fermerà davanti a niente. La ragazza convocherà Leocadia e Cruz per un confronto a tre e capire chi delle due donne stia mentendo. Jana esigerà la verità sulla morte di Dolores e, visto che le due amiche continueranno a incolparsi a vicenda, lei si dirà pronta a chiamare la polizia. La reazione di Cruz sarà furiosa perché non avrà intenzione di trascinare i De Lujan in un altro scandalo, mentre Leocadia resterà impassibile: "Non ho niente da nascondere", dirà con serenità.

Dopo la discussione, Lorenzo affronterà duramente Jana incolpandola di voler distruggere la famiglia che l'ha accolta a La Promessa. Nel frattempo, Curro aprirà il suo cuore a Angela e finalmente si lascerà andare ad un bacio con lei, dopo giorni di distacco. Manuel sarà entusiasta per il trasferimento in Italia, ma quando entrerà nella camera per portare a Jana un mazzo di fiori tutto si trasformerà in un incubo. Il marchesino vedrà la sua amata per terra, ricoperta di sangue e in fin di vita. In preda al panico, Manuel urlerà subito aiuto, mentre stringerà tra le braccia Jana e proverà a tamponare la ferita d'arma da fuoco.

Cruz rinchiusa in una stanza de La Promessa

Nelle puntate de La Promessa dal 15 al 21 dicembre, Curro sarà sconvolto all'idea di poter perdere sua sorella.

In pochi minuti tutti accoreranno per aiutare Jana e il medico dirà a tutti che la situazione è gravissima, ma la ragazza potrebbe farcela. Saranno giorni di attesa e preghiera, ma anche di indagini accurate per scoprire chi possa aver sparato contro Jana. Manuel troverà accanto a sua moglie un bottone che si scoprirà appartenere a Cruz e i sospetti di Burdina si concentreranno sulla marchesa. Per evitare un inquinamento delle prove, l'uomo rinchiuderà Cruz in una delle stanze de La Promessa anche se lei griderà la sua innocenza. La marchesa confiderà a Petra la sua speranza che Jana si svegli per poter raccontare a tutti che lei non c'entra niente con quello che è successo.

Chi ha sparato a Jana?

Le trame de La Promessa degli ultimi giorni hanno fatto in modo che il pubblico da casa fosse davvero indeciso sul potenziale omicida di Jana. La ragazza, infatti, ha avuto discussioni non soltanto con Cruz, ma anche con il Capitano. Lorenzo era sul punto di colpire Jana e solo l'arrivo di Curro ha evitato il peggio. Questo precedente non è trascurabile, vista la spietatezza che il Capitano ha dimostrato di avere in passato. Leocadia ha avuto una piccola discussione con Jana, accusandola di non fidarsi di lei dopo tutto quello che lei ha fatto quando l'ha difesa con sua suocera. La maggiore sospettata, però, resta Cruz perché sin dal fidanzamento con Manuel ha sempre odiato profondamente Jana.

Nelle ultime settimane la marchesa ha detto chiaramente di non amare neanche il figlio che sua nuora aveva in grembo, ma non solo. Cruz avrebbe molti motivi per volersi liberare di Jana e l'ultimo in ordine di tempo è il suo trasferimento con Manuel in Italia a cui la marchesa si è opposta dal primo momento. I moventi della marchesa sarebbero tanti, forse troppi, e la verità non è mai così scontata.