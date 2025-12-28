Negli episodi de La Promessa in onda dal 28 dicembre al 3 gennaio, Curro perderà il titolo di barone e dopo avere lasciato la tenuta per un breve periodo, ritornerà per lavorare come valletto. Leocadia non sopporterà che Alonso ha permesso il ritorno del ragazzo, contravvenendo così agli ordini del Re.

Petra, invece, non tollererà di essere comandata da De Figueroa, ma Romulo la richiamerà all'ordine.

Catalina ha un malore

Maria sarà triste per la morte della sua amica Jana e Samuel le proporrà di tornare con lei nel rifugio, ma lei rifiuterà. Intanto Blanca Palomar arriverà nella tenuta e Manuel, grazie alla sua amica, deciderà di andare via definitivamente e farà le valigie.

Catalina e Martina si attiveranno per fargli cambiare idea.

Nel frattempo Alonso, in occasione di un pranzo di famiglia, comunicherà a tutti di avere deciso di ripudiare Curro. Infatti questo si è rivelato l'unico modo per non perdere il titolo, a maggior ragione dopo che il Re aveva manifestato tutto il suo sdegno per lo scandalo creato. In tutto questo, Ana inviterà Ricardo a cena per il suo compleanno, mentre Catalina sarà colta da un malore e chiederà a Martina di poter andare all'incontro con i contadini al posto suo.

Romulo spiega a Ricardo che Santos si sta illudendo

Manuel chiederà espressamente al padre di impedire la partenza di Curro, ma Alonso risponderà che questo è l'unico modo per evitare di perdere il titolo e le proprietà.

Intanto Angela scoprirà che Leocadia è coinvolta nella scelta di Curro di andare via, ma la donna le spiegherà che non c'era alternativa per salvare il marchesato. Inoltre Petra mal tollererà di essere comandata da De Figueroa, ma Romulo la richiamerà e le spiegherà che la signora ha aiutato economicamente la famiglia.

Nel frattempo Curro rientrerà nella tenuta, ma questa volta lavorerà come valletto. Leocadia risulterà essere molto infastidita nei confronti di Alonso, in quanto non ha rispettato una precisa volontà imposta dal Re. Pertanto la donna manifesterà apertamente l'intenzione di andarsene ed obbligherà Angela a mantenersi distante da Curro. In tutto questo, Samuel dirà a Maria che Adriano è tornato nel paese, mentre Romulo farà presente a Ricardo che Santos, a causa di Ana, si è illuso che torneranno presto insieme.

Intanto al rifugio si recherà Antonio, il figlio di Simona.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Manuel ha faticato a riprendersi dopo la morte di Jana. Inoltre il dottor Gamarra ha fatto perdere le sue tracce e questo evento ha impedito a Curro di scoprire dei dettagli sul decesso della giovane Exposito.

La situazione economica della tenuta, invece, si è fatta sempre più disperata, mentre Santos ha fatto presente a Petra di non avere alcuna paura di lei.