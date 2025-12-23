Le trame delle nuove puntate de La Promessa in programma dal 29 dicembre al 4 gennaio su Rete 4 rivelano che Blanca convincerà Manuel a partire per l'Italia in seguito alla morte di Jana. Burdina, invece, comunicherà ad Alonso che Cruz rischia la pena capitale.

Blanca convince Manuel ad accettare l'offerta di lavoro in Italia

Leocadia pregherà Angela di allontanarsi da Curro. Blanca, invece, giungerà a La Promessa per stare vicina a Manuel. La ragazza convincerà il marchesino ad accettare l'offerta di lavoro a Milano per riprendersi dopo la morte di sua moglie Jana.

Catalina e Martina proveranno a far cambiare idea a loro cugino.

Alonso, intanto, confiderà a Lorenzo di essere stato costretto a ripudiare Curro. Il capitano de La Mata obbligherà il marchese a rendere nota la novità sul figlio. La notizia sarà presa male da tutti i residenti della tenuta. Romulo, intanto, convocherà la servitù per comunicarle l'imminente partenza di Curro, che nel frattempo si recherà a Lujan per incontrare Ramona. Quest'ultima apparirà disposta ad offrire al ragazzo un posto per dormire, ma lui le confiderà di voler rimanere alla tenuta per cercare prove sulla morte di Jana.

Burdina dice ad Alonso che Cruz rischia la pena capitale

Le anticipazioni rivelano che Burdina informerà Alonso che Cruz rischia la pena di morte, esortandolo a cercare un avvocato di alto profilo.

Intanto Petra entrerà in conflitto con Ricardo e Alonso per alcune modifiche alla servitù pretese da Leocadia. Il maggiordomo rimprovererà la governante, dicendole che la nobildonna sta continuando a mantenere economicamente tutta la tenuta.

Teresa, invece, accompagnerà Samuel al rifugio dove incontreranno Antonito (Alvaro Quintana), un uomo abbandonato dalla moglie.

Infine Ana inviterà Ricardo a una cena in onore del suo compleanno mentre Catalina chiederà a Martina di prendere il suo posto a una riunione con i mezzadri dopo aver accusato un malessere.

Manuel ha subito un affronto da parte di suo padre Alonso

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine dicembre su Canale 5, Alonso ha ricevuto una lettera di minacce da parte del Re di Spagna, deluso con lui per gli scandali in cui è rimasto coinvolto il suo marchesato.

Leocadia ha promesso al marchese che avrebbe trovato una soluzione al suo problema.

Manuel e Maria (Sara Molina), invece, hanno organizzato la veglia funebre di Jana nei locali della servitù nonostante il disappunto da parte di Alonso. Il marchese ha subito un affronto quando suo padre l'ha informato che la moglie sarebbe stata sepolta nella parte comune del cimitero.