Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma a fine dicembre su La 1 e tra un anno su Rete 4 rivelano che Curro riuscirà a salvare Angela dopo aver scoperto che aveva ingerito un intero flacone di medicinali per togliersi la vita. Il ragazzo porterà l'amata in un capanno abbandonato, nascondendo a tutti che è ancora viva.

Curro trova Angela priva di sensi nella sua stanza

Le anticipazioni rivelano che Angela entrerà sempre più in crisi a causa del suo prossimo matrimonio con Lorenzo. Manuel e Alonso proveranno ad impedire la cerimonia nuziale, facendo alcune offerte al capitano de La Mata che cadranno nel vuoto.

Angela prenderà una difficile decisione dopo aver capito di non poter avere un futuro felice accanto a Curro. La figlia di Leocadia scriverà una lettera d'addio all'amato per poi ingerire un flacone intero di farmaci con l'intenzione di farla finita. Allo stesso tempo, Curro riceverà la missiva scritta da Angela, capendo le sue intenzioni. Il ragazzo correrà nella stanza dell'amata dove la troverà a terra priva di sensi.

Curro riesce a salvare la figlia di Leocadia e nasconderla in un capanno

Curro riuscirà a salvare la vita della figlia di Leocadia, facendole rimettere le pastiglie ingerite. Il ragazzo dichiarerà davanti a un'Angela visibilmente frastornata: "Non voglio immaginare cosa sarebbe successo se non avessi scoperto che non mi salutavi a causa del matrimonio, ma dicevi addio alla vita in generale.

Menomale che sono arrivato in tempo per farti rimettere quella medicina. Grazie a questo non te ne sei andata per sempre." Curro nasconderà l'amata all'interno di un capanno abbandonato, dimostrando di non fidarsi di nessuno a La Promessa. Angela apparirà molto debole e per questo dovrà continuare a prendere le medicine anche se il peggio sembrerà essere ormai alle spalle.

Curro ha scoperto che il dottor Gamarra ha fatto perdere le proprie tracce

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La Promessa andati in onda a fine dicembre su Rete 4, Curro ha sospettato che Jana sia stata avvelenata dopo averlo sentito dalla sua flebile voce in punto di morte. La ragazza aveva confidato al fratello che a spararle era stata un'altra persona e non Cruz, che è stata arrestata per il suo delitto.

Ramona ha messo più volte in guardia Curro sulle possibili conseguenze della sua decisione d indagare sulla strana morte della sorella. Timori che sono aumentati quando il dottor Gamara ha fatto perdere le proprie tracce. Petra, invece, si è presa la sua vendetta contro Cruz. La governante non ha voluto assumersi la responsabilità della morte di Jana, decisa a vendicare la fine di suo figlio Feliciano.